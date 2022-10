El Ayuntamiento de Paterna ha programado una gran variedad de actividades culturales para el mes de octubre, con motivo de la celebración del Día de la Biblioteca, el próximo 24 de octubre. El concejal de Recursos para la Ciudadanía, Juventud, Bibliotecas y Museos, Roberto Usina, ha subrayado que “con el objetivo de fomentar la lectura y la creación artística, se han planeado las actividades de los cuentacuentos para niños y niñas, así como también la exposición y el proyecto de Libros Libres”.

La programación de eventos comienza este jueves, 13 de octubre, con la inauguración de la exposición "Libros Antiguos" a las 19 horas. La muestra estará disponible en la biblioteca de la Cova Gran hasta el 28 de octubre y será visitable en el horario habitual de la biblioteca.

El viernes 21 de octubre se inaugurará a las 18:30 horas el proyecto "Libros Libres". Se trata de una iniciativa para fomentar la lectura a través del intercambio gratuito de ejemplares de literatura. Se colocarán diez casetas en diferentes puntos de la ciudad como en el parque cercano al Valentín Hernáez de Santa Rita, en el Parc Central, en el parque del Bigotes de Campamento, en el parque de la calle del Cristo, en el parque de Alborgí, en el parque de la calle Casinos de Terramelar, en la calle Santa Aurora de Santa Gema, en la plaza Puerta del Sol de La Canyada, en la calle Camamilla de Lloma Llarga y en la agencia de lectura de La Coma. En estos puntos se podrán dejar volúmenes, coger otros o incluso leerlos en el momento.

Por otra parte, el consistorio también ha programado cuentacuentos a cargo de Rebombori para el público infantil. El 25 de octubre estará disponible en La Coma con "El mundo mágico de Gloria Fuertes". El 26 de octubre acudirán a Terramelar con "Contes per a vides saludables". La Canyada recibirá "El segrest de la bibliotecària" el 27 de octubre. Con la temática “Espanta la por”, la obra "El refugi dels monstres oblidats" se relatará el 28 de octubre en La Cova Gran.

Además, el próximo 27 de octubre el escritor Jordi Llobregat, autor de las novelas "El secreto de Vesalio o No hay luz bajo la nieve", participará en la campaña "Llegim als pobles" a las 20 horas en la biblioteca La Cova Gran. Por último, el 31 de octubre, con motivo de la festividad de Halloween, la biblioteca de La Canyada acogerá “Cuéntamelo en inglés” con el cuento "Room on the broom".

“Esta iniciativa permite divulgar la literatura en nuestro municipio a la vez que conmemoramos una fecha tan señalada como es el Día de la Biblioteca, un espacio esencial en las ciudades para su desarrollo social y cultural”, ha concluido Usina.