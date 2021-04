Aduc rompe la unanimidad de Chiva contra la planta solar

La votación del convenio con la Plataforma de la Sierra de Chiva para la conservación y protección de los árboles monumentales en el término municipal tuvo un efecto colateral: Aduc, el partido local de los diseminados y urbanizaciones, rompió con la unanimidad plenaria de ir contra la instalación de un macroparque fotovoltaico junto a la sierra. Se trata de una negativa que han mantenido los seis partidos del ayuntamiento desde diciembre.

Así, el portavoz del grupo Aduc, Manuel Verdeguer, explicó que la firma del convenio para la conservación de árboles monumentales escondía «intereses velados» ya que la protección de estos árboles monumentales «evitaría la actual ubicación de la empresa fotovoltaica, ocultando los beneficios económicos y medioambientales» que llevaría a Chiva. Verdeguer reconoció que había mantenido una reunión con la gerencia de la empresa Falck Renewables donde había podido conocer su versión de lo que será este macroparque fotovoltaico que, por la potencia que tendrá, depende del Ministerio para la Transición Ecológica y no de la conselleria. «No se han explicado las ventajas e inconvenientes de las dos partes y solo se potencia el interés político de una de ellas que os ha llevado a tener el apoyo mayoritario de todo el pleno pero que dejáis de tener desde este momento», señaló Verdeguer.

Por ello, los dos ediles de Aduc se abstuvieron en la aprobación del convenio para la protección de los árboles monumentales y esperarán «a tener todos los elementos técnicos para tomar las decisiones acertadas», señaló.

Mientras, el alcalde Emilio Morales (Compromís) reprochó el «egoísmo» del concejal y revocó los argumentos a favor que Verdeguer dio sobre la planta: «Todos los ingresos económicos que te han dicho que pueden generar, lo pueden hacer en otra ubicación del término municipal». En este sentido, el edil de Urbanismo, Manu Clemente (EUPV) insistió en que están a favor de la planta solar, pero en otra ubicación, mientras que Cristina Suárez (Más Chiva) apuntó que están «contra ese modelo de energía renovable, el valor del ecosistema de la sierra de Chivano tiene precio».

«No habrá barra libre para las fotovoltaicas en los Alforins»

La polémica suscitada entorno a la posible llegada de grandes granjas de placas fotovoltaicas a les Terres dels Alforins -la ‘Toscana valenciana’- ha levantado ampollas entre los agentes económicos y sociales de la zona. La Societat de Viticultors, varios consistorios y diversos colectivos se han unido en un frente común que critica el impacto que estos proyectos tendrían en un paisaje de gran valor. Arcadi España, conseller de Política Territorial, consultado por Levante-EMV, apuntó que «hablamos de un tema complejo, que afecta a tres consellerias: Territorio, Medioambiente y Economía. Lo que sí me gustaría dejar claro es que no habrá ‘barra libre’ para todos los proyectos que lleguen, es algo que no tendría sentido».

A su vez, afirmó que -de momento- hasta Territorio no han llegado ni peticiones ni consultar para gestionar proyectos fotovoltaicos en les Terres dels Alforins: «No se tiene constancia. Quizás, lo que hay son gestiones en ayuntamientos afectados, pero en Territorio no hay ningún expediente».