El PSPV en Godelleta amenaza al PP con una moción de censura

Fora asegura que van a tratar de negociar con el concejal de Ciudadanos, Juan Carlos Fayos, ya que según los socialistas «desde hace meses, PP y PUG vienen ninguneando y maltratando a su socio». De hecho, van más allá al afirmar que la alcaldesa popular, Silvia López, «no hace más que retrasar y obstaculizar las propuestas de Cs en el consistorio. Parece que intención es que salga del equipo de Gobierno, porque no se pueden entender las trabas que pone la alcaldía a las iniciativas de Cs», apuntan en el comunicado. Por ello, apelan directamente a Fayos para que «decida si sigue formando parte de un gobierno que ni está, ni se le espera o; por el contrario, apuesta por Godelleta y se implica en un proyecto para cambiar la inercia y dinamizar el municipio». En el PSPV local, el exalcalde lleva meses trabajando en esta herramienta para apartar al tripartito del gobierno de Godelleta, según afirmó ayer a este diario. Por ahora, «hay mucho ruido» y nada en firme, pero ya van a iniciar las negociaciones con Cs pero también con EUPV, con dos ediles y con quien presuponen que no habrá problema para que les apoyen. Además, Fora también aseguró que contactarán con la dirección provincial de los socialistas, dirigida por Mercedes Caballero, para que les autorice la maniobra. Fora se presentará como candidato de llevarse a cabo la moción.

Ciudadanos no lo descarta

Mientras, el concejal de Cs evitó concretar qué postura adquirirá. Desde luego, no descarta apoyar la moción, pese a que para Fayos es prioritario mantener el pacto firmado. Sin embargo, «ellos [PP y PUG] quieren romperlo, El PP es quien más ganas tiene», aseguró, quien reconoce que el trato recibido no es el de socio de gobierno, ya que no se cuenta con él en todas las decisiones municipales. Pese a todo, el martes mantuvieron los tres socios una reunión a fin de reconducir la situación, si bien la relación no va más allá «de la cordialidad».

Por su lado, la alcaldesa Silvia López restó importancia a la amenaza del PSPV porque en otras ocasiones «ya se ha producido este rumor y nunca se ha materializado» en una moción de censura. También descartó que el gobierno local «esté paralizado» más allá de alguna baja entre funcionarios y la situación de la pandemia, que ha ralentizado algunos procedimientos. «Nunca le hemos bloqueado nada al concejal de Cs», zanjó la alcaldesa Silvia López.