El debate en torno a las plantas fotovoltaicas sigue en voga. En Buñol, un parque solar amenaza con cubrir el Farrajón y los residentes no han tardado en movilizarse. En Defensa del Farrajón ha presentado - a través de Podemos-una moción en el pleno para que los partidos muestren su rechazo unánime a una planta «agresiva» con el territorio. El portavoz de la plataforma, Emmanuel Silva, insistió en que no están contra las renovables, «pero ese no es el modelo, mejor optar por las comunidades locales de energía que beneficia al ciudadano y no a las multinacionales. Este sábado han convocado una marcha por el Farrajón para denunciar el impacto medioambiental que tendrá la planta «que debe instalarse en suelo industrial, no agrario».