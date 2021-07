El edil no adscrito en Chiva califica de "inútil e incompetente" al jefe de la Policía Local

El concejal no adscrito expulsado del PSPV-PSOE, Norberto Máñez, ha vuelto a sembrar la polémica en un pleno municipal. Lo hizo en una de las preguntas -y posterior ruego- dirigidas al alcalde sobre el servicio de vigilancia de la Policía Local en el término municipal de Chiva y sus urbanizaciones. Así, Máñez calificó al Jefe de la Policía Local de Chiva de ser un "incompetente e inútil" matizando que, "según el diccionario, no es competente para su trabajo y no es útil para la tarea que está desarrollando".

El edil solicitó que el responsable policial debería "atender a la oposición cuando se le solicita como cargos públicos que somos". La pregunta que dirigió al alcalde de Compromís y Más versaba en torno a la disminución de efectivos policiales que el municipio ha vivido en los últimos años, donde afirmaba que llegaron a ser 46. "Me llama la atención que haya 33 policías locales, 27 de ellos en la calle, pero 4 de baja. Me parece bastante grave que hayamos tenido 46 policías y en estos momentos solo patrullen 23", lamentó, y defendió que en Calicanto durante el invierno "han estado sin servicio, pero ahora se prevé que todo el mundo que tiene aquí su residencia venga, si seguimos con esas cifras, ya me explicarás qué seguridad ciudadana vamos a tener en las urbanizaciones y en el casco urbano", señaló.

Fue el preámbulo que Máñez hizo para reprochar el Jefe de la Policía Local de Chiva el salario que percibe del consistorio. "Lo sabrá mejor el secretario municipal -ironizó- pero creo que brinca de los 60.000 euros". Y continuó: "Que llegue por la mañana y lo primero que haga sea estar 40 minutos tomando café, me parece muy bien, pero quiero exponer a la ciudadanía dónde va su dinero público".

Además, el concejal no adscrito prosiguió en su acusación porque "luego se está una hora y media almorzando, que tiene derecho, pero hay gente que tiene media hora y luego la recupera". "Me parece triste que un hombre que brinca los 60.000 euros en bruto haga esto, vamos a descontar todas esas horas que pierde y a ver qué coste tenemos", espetó, y justificó el servicio de vigilancia privada que tienen los residentes de Calicanto porque "no tienen la seguridad que tienen que tener de los impuestos que pagan".

Ahí no terminó la polémica, ya que el alcalde, a la pregunta del edil, respondió con otra alusión asegurando que no compartía los calificativos de "incompetente e inútil" sobre el jefe de la policía y que aún así, "el cambio ha sido sustancial: hemos pasado de los gintonics al café", dijo Morales, en referencia a los polémicos gastos del exalcalde y portavoz del PP en el municipio, José Manuel Haro, que cargó a la diputación de València 40.000 euros en alcohol y gastronomía.

Morales también justificó que los bajos números de agentes en la plantilla no pueden ampliarse porque el capítulo 1 de los presupuestos municipales, que hacen referencia a Personal, está cerrado. "Ahora tenemos un proceso selectivo para cubrir vacantes de agentes y oficiales. Los cuadrantes se organizan en función del personal disponible para todo el término y si la frecuencia es baja en Calicanto, aquí también. Que deberíamos tener más agentes, de acuerdo, pero la plantilla no la podemos ampliar", aseguró.

Cabe recordar que Máñez fue detenido por violencia de género y pasó una noche en el calabozo. Su mujer le denunció y el juez dispuso de una orden de alejamiento y una pena de localización permanente.