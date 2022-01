El Centro de Salud de Buñol emitió un comunicado ayer por la mañana para informar que se suspendían todas las visitas programadas en Atención Primaria y Enfermería «en los próximos días y hasta nuevo aviso». Según explicó el equipo médico del ambulatorio, esta decisión nace debido al «desbordamiento producido por la pandemia» de covid-19 y el aumento exponencial de casos que se ha producido en la localidad.

El centro informó en el mismo comunicado que sí que se mantienen las visitas en las especialidades de pediatría, ginecología, matrona, rehabilitación y técnico de rayos, además de las visitas programadas anteriores a ayer con cualquiera de los especialistas.

Se trata de una decisión que no encajó bien en el consistorio ya que no se esperaba esta determinación que no atiende a ninguna orden oficial. De hecho, el coordinador de Continuidad Asistencial del departamento de salud aclaró por la tarde que el centro de salud «mantendrá sus puertas abiertas a los pacientes que precisen ser atendidos y se organizará esa atención según los criterios clínicos». Este comunicado llegó, según señalaba, ante la «inquietud de la ciudadanía» y garantizaba que serían atendidos «según los criterios clínicos de priorización como siempre se ha hecho». Un comunicado que no desmentía que se hubieran suspendido las citas médicas pero que garantizaba la atención sanitaria a cualquiera que lo necesitara y aludía a «un error de transmisión en la información desde la asistencia sanitaria a la ciudadanía». Un mensaje en clave que no corregía lo que se afirmó por la mañana: que solo se atenderían las urgencias y las especialidades citadas.

Las últimas cifras oficiales del 4 de enero apuntan a que hay 226 casos activos de covid-19 en el municipio y una incidencia acumulada de 2.379 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se espera que la Conselleria de Sanidad actualice las cifras y todo indica a que se habrán multiplicado.