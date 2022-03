El cartel presentado bajo el lema “Resurgir” del autor Sergio Ramos ha sido el ganador del Concurso de Cartel Anunciador de las Fallas de Utiel 2022.

El artista, fotógrafo de profesión, se alza por quinta vez con este premio, tras ser elegido ayer por los miembros de la Junta Local Fallera con la mayoría de votos.

El cartel transmite como principal “leit motiv” el resurgir de las Fallas, un sentimiento que ahora todavía cobra más relevancia con la paulatina vuelta a la normalidad tras el periodo de pandemia.

Como destaca su autor, Sergio Ramos, “la obra muestra las cenizas como metáfora del pasado y la imagen de las figuras de los monumentos falleros como símbolo de un nuevo proyecto ilusionante”

En cuanto a la técnica desarrollada “siempre me baso en la fotografía ya que es mi profesión. En este caso he seleccionado 3 maquetas de fallas que he fotografiado y he adaptado en diferentes tamaños para la composición y creatividad del cartel “apuntaba el autor.

Desde el Ayuntamiento de Utiel trasladamos nuestra más sincera enhorabuena al ganador y el agradecimiento al resto de participantes por su colaboración.

Exposición fallera, Cridà y Gala Fallera

El próximo sábado, 5 de marzo, las Fallas en Utiel darán el pistoletazo de salida con la inauguración de exposiciones falleras, la tradicional Cridà y la celebración de la emblemática Gala Fallera.

A las 12.00 horas se reunirá la comitiva en la Plaza del Ayuntamiento para seguidamente inaugurar la exposición de carteles de Fallas y Ninots a Concurso que podrán visitarse hasta el 16 de marzo en el hall del Ayuntamiento.

A las 12.30 horas, desde el balcón del Ayuntamiento de Utiel, tendrá lugar la tradicional "Cridà" que marcará el inicio oficial de la festividad de las Fallas en Utiel a cargo de las Reinas Falleras de las tres comisiones.

A continuación, comida de confraternidad con todas las comisiones falleras que celebrarán la entrega de insignias y recompensas de cada comisión. Y a partir de las 17.30 horas en el salón polivalente, tendrá lugar el fin de fiesta de la Gala Fallera.