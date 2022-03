Los videos no dejaban lugar a dudas sobre la fuerza del agua. En Yátova, la cueva de las Palomas estaba a reventar de agua y enormes cascadas de agua no dejaban de verter litros y litros de agua y barro río abajo. Hoy, el Ayuntamiento de Buñol ha comenzado a hacer balance de los daños ocasionados por el temporal y por las incesantes trombas de agua que se han registrado en el municipio especialmente en las últimas horas. El concejal de Servicios Municipales, Rafa Pérez, ha explicado que a pesar de que los destrozos materiales "han sido muy importantes y cuantiosos no ha habido que lamentar, por el momento, ningún daño personal ni proceder a rescates”

Relacionadas El temporal saca una vaca muerta en la costa de Xàbia