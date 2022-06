Tensión máxima en el pleno de Alborache del 31 de mayo. El enfrentamiento protagonizado entre el PSPV que gobierna en el municipio y el PP de la oposición ha llegado a su máximo exponente con faltas de respeto durante el pleno municipal: el cruce de acusaciones entre unos concejales y otros desencadenó que el martes se produjera un episodio que terminó con el disgusto de Vicente Darder, concejal de Cultura, Educación e Igualdad y secretario comarcal de LGTBIQ+, al que la concejala popular Yolanda Clemente llamó "reina de los mares" tras haber sido acusada por el socialista de celebrar fiestas durante el confinamiento.

Hasta que eso se produjo, el debate parlamentario se caldeó a costa de varios asuntos que enfrentaron a ambos partidos. El primero de ellos fue el Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil en el Medio Rural 'Pantalla Alborache', inaugurado el pasado día 28, ya que el portavoz del PP, Jesús Higón, reprochó a los socialistas que haya cambiado la organización de todo el festival "pese al éxito absoluto que asegurasteis que fue el año pasado". El edil responsable, Vicente Darder, trató de explicar la organización del festival y afeó tanto a Higón como a Clemente su ausencia durante todo el encuentro cultural pese a ser el principal partido de la oposición. También explicó el por qué la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, asistió a la organización, ya que para el PP estaba fuera de lugar al estar en estos momentos pendiente de si el TSJCV la investiga o no en la causa judicial por la que su exmarido fue condenado por abuso sexual: "A mí ella no me representa", espetó el portavoz popular.

"No asistir, pese a estar invitados, es un acto de descortesía", afeó Darder. Explicó también que el formato ha cambiado porque el año pasado, debido a las restricciones por la pandemia de covid-19, tuvo que ser al aire libre. Yolanda Clemente le interrumpe y Darder le afea que "a lo mejor usted no se acuerda, [de las restricciones], como se las saltaba cada dos por tres y aparecía en fotos... todo eso cuando no nos podíamos reunir; hacía fotos y guateques".

Esto provocó la furia de Clemente quien aseguró estar "hasta las narices con el tema personal", con unas formas que llevaron a la alcaldesa a amenazarle con su expulsión. El grupo popular pidió que Darder se disculpara con ella por tal acusación, pero no lo hizo, lo que crispó todavía más el resto de la sesión y provocando el abandono de un edil del PP, Manuel López Rey.

"Mal que os pese, presido el pleno, y si queréis os leo todos los artículos que os estáis saltando", expresó la alcaldesa. "Es una pena que en tantas cosas importantes y proyectos para Alborache, nos limitemos a lo que hacíamos con el grupo de amigos, el artículo que leyó la alcaldesa, o lo que sea", lamenta la primera edil Paqui Collado.

"Os estáis pasando de la raya con el tema personal, has dicho que hice fiestas en mi casa. No quiero ver las fotos. Mi casa es mi casa y yo hago en mi casa lo que me da la gana", espetó la concejal del PP

El portavoz popular exigió de nuevo las disculpas al edil socialista por acusar a Clemente de saltarse el confinamiento y ante la nueva negativa de Darder de hacerlo, Clemente pide a la alcaldesa que "igual que nos das lecciones de educación y nos dices lo maleducados que somos, des una lección a tu concejal: os estáis pasando de la raya con el tema personal, has dicho que hice fiestas en mi casa. No quiero ver las fotos. Mi casa es mi casa y yo hago en mi casa lo que me da la gana", concluye.

Es entonces cuando Clemente arremete: "Quieres que te hable de tus temas personales? Porque tú has venido aquí como la reina de los mares, ¿Dónde estabas hace 20 años? El rey de los mares, me da igual", zanja la edil. Un comentario que sentó mal a Darder, quien es secretario de políticas LGTBIQ+ en el PSPV de la Hoya de Buñol-Chiva.

Las reacciones por uno y por otro lado no han tardado en aparecer. Desde el partido socialista se ha emitido un comunicado interno explicando la situación y afeando que este comentario se produzca en la misma sesión del pleno en que se aprobaba una moción por el Día contra la LGTBIfobia donde, además, los populares se abstuvieron al no compartir algunos de los puntos, como aseguraron en el pleno.

"No creemos que sea lógico que una concejal del PP, Yolanda Clemente, llame 'Reina de los mares' al concejal portavoz del grupo socialista mientras otra de los asistentes al pleno, que iba en las listas populares, le sacaba la lengua en reiteradas ocasiones', afirman en el comunicado.

Mientras, por el lado de los populares, hicieron lo propio con una publicación en sus redes sociales donde aseguraron que la alcaldesa y el equipo socialista tiene "una actitud dictatorial". Además, "lejos de contestar a nuestras legitimas críticas a su gestión, el concejal de cultura, Vicente Darder, ha atacado con temas personales a la oposición. Y no es la primera vez. Además, ha rehusado disculparse por su comportamiento", escriben en las redes, donde también lamentan que la alcaldesa Paqui Collado "haga gala de su talante déspota y agresivo".