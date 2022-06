La Concejalía de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Buñol ayer ya comunicó que, con motivo del inicio de las obras de arreglo y acondicionamiento con maquinaria pesada del paraje de la Cueva Turche tras los desperfectos ocasionados por las lluvias torrenciales de marzo, el acceso a esta zona queda completamente cerrado y prohibido para turistas y visitantes locales durante 30 días.

Rafa Pérez informa de que ayer arrancaron las obras por parte de la empresa pública Tragsa, encargada de llevarlas a cabo, y que en el periodo aproximado de un mes estará acondicionando el acceso y paraje de la Cueva Turche, completamente devastado por las últimas lluvias de marzo.

El edil del ramo ha confirmado que serán cuatro fases en total las que necesita esa zona, y que ahora arranca la primera de ellas. El presupuesto para esta primera fase por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 320.000€, que aún así no cubre toda la zona. “Por ello desde el Ayuntamiento somos conscientes de que todo aquello que no sufrague la Confederación será el propio Ayuntamiento el que lo asuma, que en todo caso no será más de 20.000€”.

En concreto los dos badenes y limpieza de alguna zona es lo que tiene previsto el ayuntamiento asumir, “pero somos conscientes de que a partir de septiembre vamos a reunirnos con expertos para decidir qué queremos hacer en este bello paraje natural, sin entrometernos demasiado y sobre todo garantizando el buen uso y el respeto por parte de los visitantes. Haremos pequeñas actuaciones para que pueda visitarse en condiciones de seguridad pero somos conscientes de que debemos recuperar nuestro paraje natural y defenderlo”.

Apertura piscina municipal el jueves 23 de junio

Por otro lado, Rafa Pérez, concejal de Servicios Municipales del consistorio, también informa a la población de la apertura este jueves 23 de junio de la Piscina Municipal. “Todas las instalaciones incluido el bar estarán abiertos para el disfrute de un verano en el que se prevé muy caluroso y que muchos vecinos y visitantes utilizarán. Son unas excelentes instalaciones”, finaliza el edil y teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Buñol.