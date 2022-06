La concejalía de Turismo y Tomatina de Buñol ha abierto el plazo en la página web municipal para presentar la documentación necesaria a aquellos y aquellas que quieran formar parte de la Tomatina 2022 desde arriba y desde abajo del camión que va repartiendo el tomate por las calles de la capital comarcal.

La fiesta, que se celebrará el 31 de agosto, busca a estas personas que quieran colaborar delante de un camión y no lo hayan hecho en 2019. Se debe solicitar mediante el impreso correspondiente que está disponible en el portal municipal, en el Tourist Info o en el Facebook de la Concejalía de Turismo. El papel deberá entregarse por registro de entrada o por sede electrónica.

Los interesados deben presentar una lista de 10 personas y el sorteo de plazas se realizará el 28 de julio en el parque de San Luís a las 19:30 horas.

Los requisitos que el ayuntamiento plantea para formar parte de esta fiesta es ser mayor de edad en la fecha de celebración de la Tomatina, no estar inscrito en dos listas a la vez, no estar inscrito para colaborar en otra parte del camión y no haber participado en las dos ediciones anteriores en esta fiesta. Además, es indispensable estar empadronado en Buñol o haber nacido allí y que se pueda demostrar.

La restricción en la participación de la fiesta a los que lo hayan hecho en las dos ediciones anteriores responde a que de esta forma "hay plazas libres suficientes arriba para que todos puedan optar a vivir la experiencia, y que todos los cauces ya sean más ágiles a la hora de configurar las listas”, reseñó Vallés.