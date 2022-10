El coportavoz de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez, ha mostrado hoy la satisfacción de su formación después de la resolución del juzgado de primera instancia e instrucción N.º 1 de Requena que sobresee el procedimiento contra el alcalde de Chiva, Emilio Morales, y otros concejales del consistorio por una denuncia del Partido Popular por presunta malversación de fondos públicos. En concreto, se investigaba el reparto de un millón de euros en productividades a funcionarios públicos del Ayuntamiento de Chiva. La jueza también establece la nulidad de las actuaciones en una sentencia en que también remarca que ante esta decisión no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Desde Iniciativa-Compromís se recuerda que el inicio de esta actuación judicial fue una "campaña sucia del PP" que decidió, según afirma el partido en un comunicado, "manipular la realidad", llevando a los tribunales una resolución de la junta de gobierno para pagar la productividad a los empleados del Ayuntamiento de Chiva tal y como se venía produciendo desde el año 2002 con gobiernos del PP incluidos.

Para Ibáñez “queda claro, una vez más, que aunque la derecha se emperre en su guerra sucia, no todos somos iguales. Los casos que se dedican a montar contra nosotros, torciendo las bases legales, acaban por no tener recorrido, pero mientras tanto es lamentable que algunos medios de comunicación entren al trapo. Emilio Morales ha tenido que aguantar titulares que distaban enormemente de reflejar la realidad de la denuncia del PP, mentiras flagrantes sobre su gestión al frente del municipio que en una sociedad democrática no se pueden permitir”.

En las dos legislaturas que Emilio Morales lleva al frente del consistorio de Chiva, en Iniciativa-Compromís creen que el trabajo a desarrollar "no ha sido fácil por la situación complicada en que la mala gestión del PP dejó el municipio, a pesar de esto ha sido capaz de impulsar actuaciones que están mejorando la vida de los vecinos y vecinas del municipio, desde la transparencia con que ahora se llevan las cuentas públicas, a la transformación de la localidad en un lugar cada vez más habitable y amable”.

“Desde Iniciativa-Compromís alentamos al compañero Emilio a continuar adelante con su gran trabajo, ha demostrado que tiene un proyecto ilusionante para Chiva y a pesar de las trabas sucias de la derecha, todavía le quedan años por delante para seguir desarrollándolo”, ha concluido Ibáñez.