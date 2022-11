Ciudadanos desaparece en Cheste con la baja del concejal Enrique Peinado

Ciudadanos desaparece en Cheste. Así ha quedado patente tras la suspensión de la militancia por parte del concejal elegido, Enrique Peinado, en las elecciones de 2019. La baja se produjo este verano en una absoluta discreción, y desde entonces realiza las funciones de concejal desde el grupo de los no adscritos. El partido naranja pierde otro feudo en la Hoya de Buñol, después de que en Godelleta, el edil Juan Carlos Fayos también cursara su renuncia a seguir en el partido.

La explicación, en palabras de Peinado, es sencilla: una decepción tras otra en un partido que quedó tocado tras la marcha de Albert Rivera. "Dejé Ciudadanos por la marcha que había tomado el partido, tuve muchas discrepancias con las decisiones que se tomaron", explica, y señala la moción de censura de Murcia como ejemplo de distanciamiento con los naranjas.

Tras solicitar la baja, Peinado asegura que ofreció su acta de concejal a su compañero en el partido pero también renuncio. De los que en 2019 se presentaron con él, no quedaba casi nadie. Fueron 13 personas y con la marcha de Rivera se fue, al menos, la mitad. La siguiente estocada se produjo "con el vuelco que Inés Arrimadas dio al partido cuando empezó a dirigirlo".

Así que, con este panorama Peinado asegura que su única intención, en estos momentos, es terminar la legislatura. A partir de ahí, todo está abierto. Fuentes municipales consultadas por este diario aseguraron que la relación entre Peinado y el equipo del PP en el consistorio se había estrechado, por lo que todo apuntaba a que podría haber un fichaje sorpresa por parte de los populares.

Esto, Peinado no lo confirma, pero tampoco lo descarta: aunque no existe nada oficial sobre la mesa, se abre a seguir en política "trabajando por mi pueblo" si se presenta una "oferta atractiva". Por ahora, como oposición, colaboran en asuntos plenarios y fiscalizando la acción de gobierno, pero no hay nada concreto. "Ni siquiera he tomado una decisión todavía sobre mi futuro", explica Peinado.

Lo cierto es que el PP se encuentra en pleno trabajo para encontrar candidatos municipales para las elecciones del próximo año y en Cheste, por ahora, no hay nadie confirmado ni un liderazgo claro y contundente contra los socialistas, que gobiernan por segunda legislatura consecutiva con José Morell al frente.

"Tengo buena relación con todas las personas del pleno municipal somos todos de Cheste, pero no se ha producido ningún contacto serio con nadie", explica.