Los dos perros 'lobo' que han estado varios días sueltos por el entorno natural de Yátova ya están en su casa. Así lo confirma el ayuntamiento a través de un comunicado emitido el domingo, donde se aseguraba que los animales habían sido encontrados y entregados a su dueño, un vecino del municipio de la Hoya de Buñol.

Según fuentes de la Guardia Civil, esta entrega se realizó hace días, no sin antes haber levantado cierta expectación por ataques a ciclistas y vehículos donde, eso sí, no hubo que lamentar daños personales ya que todo indica que lo que llamaba su atención era el movimiento de los vehículos y no las personas que lo conducían.

Se trata de una hembra de raza Checoslovaca, un tipo de can que tiene un gran parecido con los lobos que habitaban a lo largo y ancho de la península. Durante todos los días que han estado sueltos, ha ido acompañada por su hijo, que es un cruce de esta raza con otra, según las mismas fuentes de la Guardia Civil a través del Seprona.

De hecho, fue el cuerpo de seguridad quien localizó al propietario de estos canes que todo parece indicar que no se encontraba en el municipio cuando los perros se escaparon. Una vez se pusieron en contacto con él, fue a recogerlos y sacarlos de la vía donde estuvieron varios días merodeando, en el entorno de la carretera de La Portera, entre Requena y Yátova

Aunque las autoridades municipales tratan de relativizar el tema y rechazan el alarmismo, lo cierto es que en las redes sociales se habla de estos animales desde hace años. Así, una usuaria de la red social Facebook publicó un vídeo con un perro de esta misma raza que andaba suelto por la calle de Yátova, tal como ha sucedido en esta ocasión, por lo que todo apunta a que estos escapes podrían ser más habituales de lo que parece. Otro más explicó que uno de estos animales se había acercado a su perra y no había mostrado agresividad alguna, aunque no dejaba que nadie se acercase a él.

Ahora queda por confirmar las circunstancias en las que se han producido el escape de los animales y las condiciones en las que viven, una investigación que podría llevarse a cabo si la Guardia Civil así lo considera.