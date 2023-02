Transición Ecológica respalda a Miquel Navarro para que el parque eólico de Utiel no afecte a su museo

La consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha abogado por "encontrar sinergias y equilibrios" para la ubicación del proyecto eólico en el entorno de la Sierra del Tejo sin que se produzca una afección al Museo al aire libre que el escultor Miquel Navarro tiene en ese paraje de de Siete Aguas, municipio de La Hoya de Buñol.

La zona 9 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana instalará 63 aerogeneradores entre Utiel y Chiva. El proyecto contempla ocho parques eólicos por un presupuesto de 225 millones de euros y estaba en fase de exposición pública hasta el 30 de diciembre, período en el que se presentaron alegaciones, entre ellas las del propio artista de Mislata, que también acudió a la protesta en València que se convocó hace unas semanas contra este plan. La UV también ha presentado peros al plan.

La representante del ejecutivo autonómico ha realizado este miércoles una visita al artista después de que este haya presentado alegaciones contra un proyecto eólico que "pretende rodear con diez molinos" el museo al aire libre que el creador impulsa en el término de Siete Aguas.

En el encuentro, y según informan fuentes de la Conselleria, tanto la titular de Transición Ecológica como el creador se han mostrado totalmente a favor de la energía renovable, pero no de su ubicación "irracional".

En este sentido, la consellera ha destacado que "se deben encontrar esos equilibrios siempre que no perjudiquen". "Apostamos por energía limpia pero desde la protección al territorio y el cuidado del medio ambiente, de la fauna, del paisaje, de las personas que habitan los territorios y de nuestros sectores productivos que impulsan nuestra soberanía alimentaria", ha aseverado.

"Además -ha continuado- este en concreto tiene una afección a un proyecto cultural al aire libre muy interesante combinándolo con el entorno rural".

Durante el contacto mantenido en la propia finca de La Alqueruela, Navarro ha insistido que las esculturas son "símbolos de los valencianos y es un disfrute poder estar en unas montañas y paisajes preciosos al mismo tiempo que cuidar estos elementos culturales y artísticos".

Asimismo, la consellera ha explicado que Siete Aguas es un pueblo del interior que lucha contra el despoblamiento y "proyectos de este tipo son importantes para luchar contra ese despoblamiento que también es una de las problemáticas de la ubicación irracional de las renovables, y además el despoblamiento también es una de las preocupaciones principales que tenemos el Consell".

"Fastidiar a la naturaleza"

Por su parte, el artista Miquel Navarro ha manifestado que no está en contra de las renovables, pero sí "molesto" por dónde se colocan. Así, ha dicho no entender "por qué vienen a poner molinos a estos paisajes cuando hay otros que están degradados y antiguas canteras donde no molestan a nadie, donde no hay hábitat, y tienen que venir a fastidiar a la naturaleza, los animales que conviven en ella, y además en esta zona que cada vez está más regenerada".

Desde la Generalitat recuerdan que el proyecto está ahora en fase de estudio y necesita tiempo de "valoración técnica y cuidadosa" por la magnitud del mismo (la zona eólica 9 contempla ocho proyectos). El parque eólico está sujeto a una evaluación ambiental estratégica que "se tiene que nutrir de muchos informes".

Por ello, Navarro sostiene que "se deben encontrar sinergias y equilibrios para sus ubicaciones, buscar soluciones y diálogo como hacemos desde la Generalitat para que no tengan esas afecciones, y nosotros estamos haciendo estudios detallados de cada proyecto, recogemos alegaciones y seguimos analizando".