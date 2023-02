El PP mantiene la incógnita en las candidaturas de Ayora, Buñol y Utiel

Las candidaturas del PP en las elecciones municipales de 2023 se van conociendo a cuentagotas. El martes se aprobó el nombramiento de Rocío Cortés en Requena y Abel Martí en la Pobla de Vallbona, lo que supone un cambio de rumbo en estas agrupaciones locales donde se ha apostado por la renovación total en sus representantes públicos: en la capital de Utiel-Requena fue el exalcalde Javier Berasaluce el último candidato en 2019, mientras que Mari Carmen Contelles, dos veces primera edil, fue la última candidata popular en el municipio.

La apuesta por dos personas nuevas en estos municipios de más de 20.000 habitantes no hace más que agrandar las dudas sobre qué pasará en otras capitales comarcales como es Buñol o Ayora, o municipios donde el PP gobernó largos años, como Utiel. Por ahora, en ninguno de estos tres municipios se sabe quién ostentará la candidatura, ya que la agrupación local, que debe proponer la candidatura, no ha escogido todavía al elegido o elegida. Después, el Comité Electoral Regional debe dar el visto bueno, y no necesariamente tiene por qué hacerlo: ha sido el caso recientemente de Loriguilla, Sueca o Alzira, con las bases en armas contra el partido por la imposición de un candidato o candidata.

Así las cosas, el municipio donde se presenta el conflicto más evidente es Ayora. Por ahora, el alcalde José Vicente Anaya todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro. No es fácil: por un lado, lleva gobernando el municipio desde 2011 en tres legislaturas seguidas y su liderazgo está consolidado, tras haber ostentado sucesivos cargos en la ejecutiva provincial como el de coordinador general del partido en la provincia. Sin embargo, Anaya abandonó este puesto para postularse a presidente del PPCV y ocupar el lugar que dejó Isabel Bonig en 2021, enfrentándose a Carlos Mazón en un proceso donde el alicantino sacó mayoría absoluta. El principal apoyo de Anaya fue Francisco Camps, y tras las derrota contra Mazón mantuvo su cargo como alcalde.

Esta situación deja a Anaya en una posición delicada. Sus mayorías absolutas en Ayora apuntan a un nuevo éxito en los próximos comicios, por lo que al PP le interesa este candidato. Sin embargo, plantó cara al actual presidente popular por lo que carece de apoyos dentro del partido. Todo parece indicar a que el PP claudicará en su favor ya que no existe en el municipio otro candidato o candidata que pudiera arrastrar el voto hacia los populares, pero será en las próximas semanas cuando se dirima.

En Utiel la situación dista de la de Ayora. Los populares tuvieron la vara de mando durante cuatro legislaturas, desde 1999 hasta 2015, con Enrique Luján primero y con José Luís Ramírez después. Al perder la alcaldía, los socialistas han gobernado durante dos mandatos con Fernando Benlliure al frente, que ya se retira y va a ser sustituido por su segundo a bordo, Fernando Arenas. La portavoz del PP en el ayuntamiento, Rocío Giménez, anunció hace solo unos días que no repetiría como candidata al ayuntamiento tras una reunión con la dirección provincial de Vicent Mompó. Giménez como candidata obtuvo seis escaños en las elecciones de 2019 para el PP, pero ahora el partido se inclina por el liderazgo de los siguientes de la lista: todo apunta a que Irene Tello o Fernando López podrían ser los elegidos para el nuevo mandato.

Nueva candidata en Buñol

Mientras, en la capital de la Hoya de Buñol la renovación es absoluta. El candidato al PP en 2019, Marcial Díaz, no llegó a tomar posesión pese a obtener 31 votos menos que el PSPV, que ganó con Juncal Carrascosa como alcaldesa. Díaz ganó las elecciones de 2015 pero perdió la alcaldía tras el pacto de izquierdas. La renuncia de Díaz y su equipo más cercano dejó la representación del PP en el pleno en manos de los últimos candidatos en la lista y ahora se han buscado nuevas caras para el partido: todo indica que será Virginia Sanz la candidata popular en Buñol. Sanz es profesora y no ha participado de forma activa en la política local antes.