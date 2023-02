Doce partidos para 17 escaños en Chiva

Doce partidos van a presentarse a las elecciones municipales de Chiva en mayo. Partidos clásicos, locales y de nueva creación van a pelear por el voto de 15.000 habitantes y al menos diez tienen opciones de obtener uno de los 17 escaños por los que pelean. No es novedad: en 2015 se presentaron ocho partidos y formaron un gobierno entre cinco, con un ‘tamayazo’ incluido. Cuatro años después, forman gobierno Compromís y Más, EUPV y Vinchi, y tras los comicios de mayo, están condenados a seguir entendiéndose.

La situación en cada partido es distinta. Por votos obtenidos, en Compromís el candidato será EmilioMorales, actual alcalde y candidato en mayo a repetir mandato.Así lo anunció hace unos días en sus redes sociales. No confluirán con ellos la marca blanca de Podemos que en 2019 fue el«Más» que se le añadió a Compromís. La lideresa de la formación morada en el municipio,Cristina Suárez, ha creado Chiva Somos Todos con el que se presentará a las elecciones y, de obtener un escaño, superará los 20 años en el consistorio.Suárez se presentó en 2007 con el PSPV; en 2015 lo hizo conJuntos Somos Más, en 2019 se integró con Compromís y ahora conChiva somos Todos.

De esa creación han quedado desamparados varios integrantes de Podemos, que no han querido sumarse a esta plataforma.Ahí reside la duda de si se presentarán o no con la marca propia. Por ahora sí que han mantenido contactos conEUPV para ir de la mano, la opción más factible para ello.Si no llegan a un acuerdo, no descartan presentarse solos y lo que sí está claro es que ninguna de las dos agrupaciones perderán sus siglas como en el pasado: de materializarse, sería EUPV-Podem.

Precisamente este partido está buscando candidato. El anterior, ManuelClemente, dejó la concejalía para ostentar un cargo en la Conselleria de Transparencia y Quique Nácher, el segundo edil, descarta presentarse. En las próximas semanas se conocerá quién liderará la lista de este partido que se mantiene fuerte enChiva.

Obtuvo los mismos concejales que Vinchi, el partido de los Vecinos Independientes deChiva que obtuvo dos concejales en 2019: FernandoCasanova yJoaquin Furriol.El primero de ellos volvera a ser el candidato en las elecciones y va para cuatro mandatos: de salir elegido, superará la barrera de los 20 años como concejal. Primero con el PP, con José ManuelHaro, y después formó Vinchi, que ha gobernado con Compromís y EU.

El bipartidismo clásico

Mientras, el bipartidismo se mantiene en un segundo plano. En el PP, la candidata es AmparoFort, alguien que a priori iba a instalar el consenso en esta agrupación que gobernó Chiva durantevarias legislaturas. Se situaba entre las dos corrientes mayoritarias, una de ellas favorable a Haro. Sin embargo, a Fort le podría salir una lista alternativa: la de Sonia Sancho.

En el PSPV, tras la expulsión de Norberto Máñez, las quinielas suenan a que será Ernesto Navarro el candidato, un funcionario del ayuntamiento que amagó con presentarse en 2007 por el fuerte arraigo que mantiene con las fiestas del municipio. Parece ser que esta vez podría ser la definitiva para Navarro y liderar así la candidatura de los socialistas.

En Ciudadanos, Amparo Lapuente no volverá a ser la candidata según ha podido saber este diario. Todo indica que el partido naranja tendrá que buscar un nuevo perfil, una tarea difícil ya que el partido no goza de una amplia base en este municipio, por lo que la presencia de Ciudadanos en las elecciones está en el aire.

Por su lado, la Alternativa Diseminados y Urbanizaciones de Chiva (Aduc) mantendrá como candidato a Manuel Verdeguer.

Así, la sorpresa la dará, si nada cambia, Vox. El partido de ultraderecha se presentará a las elecciones por primera vez con Ramón Lemos como representante. Una escisión de este partido se ha organizado en el partido POLE, Partido de Orden y Ley, aunque a priori no conseguirían obtener ningún concejal ya que Vox se llevaría toda la fuerza.

Por último, el partido de nueva creación Activa Chiva está liderado por el abogado Gonzalo Lacalle y se presentan como lo que un día fue Ciudadanos: ni de izquierdas ni de derechas. El letrado ha sondeado en otras legislaturas a PSPV, PP yCs para formar parte de sus candidaturas hasta que finalmente ha creado una marca propia que busca reactivar económicamente el municipio a través del urbanismo.