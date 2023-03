El salón de plenos del Ayuntamiento de Cheste acogió ayer, miércoles 22 de marzo, el acto de presentación de la Carrera Popular que ha organizado para el próximo sábado la Concejalía de Deportes, junto a Galesa y la Fundación cajacheste. El acto estuvo centrado en el reconocimiento a la atleta Natacha López, a quien está dedicada esta edición de la carrera popular, por su amplia trayectoria deportiva y su actitud positiva, ya que López superó un cáncer de mama sin dejar de practicar atletismo y ha recorrido España finalizando 15 maratones solidarios con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la fundación Diagrama.

“Después de la pandemia, desde la Concejalía de Deportes, pensamos en replantear las carreras y decidimos involucrar a gente de nuestro pueblo para que participase en estas pruebas, sobre todo a la gente joven. Pensamos ofrecerles una imagen en la que pudieran verse reflejados, que fuera inspiradora para participar. Por eso, el año pasado homenajeamos a Luis Félix y este año hemos invitado a Natacha, que es una corredora valenciana con una gran trayectoria”, explicaba Francisco Llorens, concejal de Deportes. “Por otra parte, en este caso, por las circunstancias personales de Natacha, pensamos que también podía ser un referente para la Asociación Española Contra el Cáncer y por eso también hemos invitado a su junta local hoy”.

Por su parte, Natacha López agradeció a la organización el reconocimiento y contó su experiencia deportiva antes, durante y después de padecer cáncer. “Me hace mucha ilusión estar aquí hoy porque Luis Félix siempre ha sido un referente para mí y cuando me dijeron que el año pasado la carrera iba dedicada a él y que este año iban a hacerme a mí el reconocimiento, sentí mucha emoción”, comenzaba.

Durante el homenaje se proyectó un vídeo que hacía un recorrido de la trayectoria deportiva de Natacha López. “Hoy en día los referentes que tienen nuestros hijos son muy distintos a los que teníamos nosotros, por lo que creo que esta iniciativa de reconocer a deportistas que se está impulsando en Cheste es muy acertada”, declaraba la deportista. “A lo largo de mi vida deportiva he sido un referente por hacer cosas que me hacía sentir bien: para mí correr es algo natural, por eso también lo fue durante mi embarazo o cuando me diagnosticaron cáncer. Enfrentarme a la enfermedad dejando de hacer algo que me hacía sentir tan bien como era correr, me resultaba extraño; así que no dejé que la enfermedad me quitara algo que me hacía feliz y continué con ello. La vida son dos días; yo eso lo aprendí gracias a esta enfermedad y ahora mi mensaje es siempre que no hay que dejar de hacer lo que a una persona le hace sentir bien, además de que el deporte favorece la mejora cuando estás recibiendo los tratamientos médicos”.

Por último, el alcalde, José Morell, explicó que en estas últimas ediciones, las carreras populares de Cheste, además de estar dedicadas a deportistas que pueden ser referentes para los y las participantes, han abierto su convocatoria a alumnado del IES Ricardo Marín de Cheste, mediante un acuerdo entre el Consistorio y el profesorado del centro, que puntúa favorablemente a los y las estudiantes que participen. “Ambas iniciativas son una forma de fomentar la práctica del deporte y aumentar la participación en las carreras. Pero también, en el caso del reconocimiento de esta tarde, nos ayudan a reflexionar, porque los mensajes que nos llegan de personas como Natacha son muy inspiradores; y por ello le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. También doy las gracias a Paco Fortea, a Paco Llorens y a Mónica Verduch, por la organización de este acto y al Club de Atletismo de Cheste y a la Junta Local de la AECC, que siempre están dispuestos a colaborar”, manifestó Morell.

Para cerrar el acto el alcalde y el concejal de Deportes entregaron un detalle a Natacha López, quien también recibió un obsequio por parte de la AECC, de la mano de la presidenta de la Junta Local de Cheste, Ana Bonilla, y del coordinador de Juntas Locales, Sergio Moreno.

Carrera popular Galesa-cajacheste 2023

La competición comenzará a las 17:00 del sábado, 25 de marzo, tendrá salida y meta en la plaza Doctor Cajal y contará con dos modalidades, 5K y 10K. Las inscripciones estarán abiertas hasta hoy, jueves 23 de marzo, en www.carreraspopulares.com a un precio de 5 euros. Los dorsales se retirarán el mismo día de la prueba en la plaza a partir de las 15:30. El recorrido tiene un trazado semiurbano, con señalización de todos los puntos kilométricos y avituallamiento en el quinto y en la meta. Al finalizar la carrera, en la zona de llegada habrá servicio de masaje gratuito ofrecido por el Grupo de formación CIM - Quiromasaje y Terapias Manuales.

La organización destinará trofeos para las tres primeras personas clasificadas en cada categoría: masculina, femenina, 5K y 10K. También habrá premios para los tres primeros equipos más numerosos. Cada participante será obsequiado con una camiseta técnica y una bolsa del corredor. Además se sortearán estuches de vino entre todos los dorsales participantes.