Cheste y l'Eliana celebrarán mañana sus plenos de investidura con total normalidad tras la resolución de la Junta Electoral Central que ha tumbado ambos recursos que bloqueaban la constitución del ayuntamiento el día 17.

En el caso de Cheste, se ha desestimado el recurso interpuesto por Unides Podem por el que se pedía mantener la nulidad de un voto por correo en el que el remitente no coincidía con el elector. Según se explica en el documento de la Junta Electoral, la mesa declaró un voto nulo porque en el remitente figuraba una persona que no aparecía en el listado del censo correspondiente a dicha mesa.

En el caso de l'Eliana, fue el PP y no Vox quien interpuso el recurso por un voto del partido de ultraderecha. Fue nulo porque la papeleta a Vox l'Eliana pertenecía a otro municipio, con una candidatura distinta, y según ha podido saber este diario hoy no fue Vox quien interpuso el recurso para que les validaran el voto y pasar de uno a dos concejales, ya que ese voto era decisivo para aumentar su representación municipal. José Noales, candidato por Vox en el municipio, no recurrió la nulidad de la papeleta ante la Junta Electoral, sino que fue el PP quien se anticipó para evitar una posible maniobra del partido ultra para ganar más representación que obtendría a costa de los populares, que perderían un edil. La Junta Electoral ha mantenido la nulidad del voto y no cambia el resultado electoral de l'Eliana.

Con estos mimbres, la normalidad ha vuelto a reinar en ambos municipios no sin el sobresalto de si podrían o no investir a sus alcaldes mañana. Sin embargo, ya se han recibido las credenciales para que los concejales asuman el acta de representación y José Morell en Cheste (PSPV) y Salva Torrent (PSPV) en l'Eliana puedan ser alcaldes.