Virgnia Sanz ha comenzado su declaración institucional con una frase que literalmente representa lo que ha sucedido hoy en Buñol: "Hoy empieza una nueva etapa en nuestro municipio". Sanz se convierte en la primera edil que gobierna en el municipio con las siglas del PP, un partido que jamás había gobernado antes en un municipio de histórica tradición comunista.

Sanz ha dicho que quiere ser alcaldesa "para todos" y que el PP "no hará leña del árbol caído" porque "Buñol es lo que es, con aciertos y fallos". Ha tendido la mano a los partidos de la oposición para trabajar juntos en los retos que hay que abordar, "con responsabilidad y con vértigo".

La nueva alcaldesa ha reconocido que habrá cambios para mejorar las cosas y ha querido agradecer a xBuñol su apoyo, ya que el partido ha cedido a sus dos ediles para investir a Sanz como primera edil. "Vienen tiempos en que el PP va a gobernar en la Comunitat, y Buñol siempre estará por encima de los intereses de mi partido, seremos exigentes con la Generalitat, y si gobiernan en España, seguiremos siendo exigentes", ha dicho.

"El ayuntamiento debe ser un facilitador de los comercios, las empresas o la industria, con tributos justos y fáciles de aplicar, que permitan a la juventud hacer vida en Buñol", ha continuado en su discurso.