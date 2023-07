La PAH ha logrado paralizar esta mañana un desahucio en Chiva de dos jóvenes residentes en el municipio de la Hoya de Buñol, en un edificio propiedad de la Sareb desde hace un año y medio y cuya cuantía no pudieron hacer frente. Él trabaja con contratos temporales y de forma intermitente y ella tiene una depresión severa que le impide tener un trabajo estable, una situación que el conocido como 'banco malo' no ha tenido en cuenta para solicitar un lanzamiento previsto para esta misma mañana.

Por una negligencia entre los juzgados y el despacho de abogados privado que le llevaba el caso, los jóvenes se enteraron ayer de que hoy serían desahuciados. Una situación que la plataforma social ha logrado frenar tras negociar con la comisión judicial presente en la vivienda y que ofrecía prorrogarlo durante un mes más. Según ha podido saber este diario, la organización y los implicados se han negado a firmarlo al no tener una alternativa habitacional donde poder trasladarse, por lo que ya han tramitado la petición del informe de vulnerabilidad con el que poder negociar con Hipoges -una de las empresas que gestiona los bienes de la Sareb- una salida pactada.

La otra opción, según explica Gema Palomo, es comprometerse a abonar la deuda de los jóvenes que asciende a 5.000 euros de un año y medio, a cambio de que la entidad bancaria se comprometa también a mantener un alquiler social para ellos.

Palomo explica que la Sareb se quedó con este edificio y los jóvenes nunca recibieron el número de cuenta nuevo donde abonar la cuantía del alquiler. "Las familias afectadas en estos procesos no conocen los procedimientos de la Sareb, así que la deuda fue engordando hasta que ha llegado el alzamiento", dice Palomo.

Mientras, el ayuntamiento -tal como ha podido saber este diario- se ha interesado por la situación en el último momento y los servicios sociales realizarán el informe de vulnerabilidad de la pareja para que sea tenido en cuenta. La PAH explica que se les trasladó a los jóvenes la necesidad de presentarse en este servicio hace unos meses, algo que no sucedió, por lo que hoy han mostrado su imposibilidad de frenar el desahucio contra las autoridades, al no haber podido estudiar el caso. Otras fuentes consultadas apuntan a que el servicio no tenía constancia de la situación de esta pareja.