El intento de Quart de Poblet por aunar los 13 municipios del departamento de Salud de Manises para ir todos a una y exigir la reversión falló el lunes. En la primera reunión convocada por la 'Xarxa d'alcaldies', cinco municipios gobernados por el PP no asistieron. Buñol, Macastre, Alborache, Godelleta y Chiva no participaron en este frente común del que no se sienten parte, y ante estas acciones políticas, piden "cautela" y esperar a la reunión son la Conselleria de Sanidad, que se producirá en las próximas semanas, para saber cuáles son los planes o la hoja de ruta que este nuevo Consell seguirá con el hospital. A partir de entonces, creen que las reivindicaciones tendrán sentido, pero no antes.

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, explica que lo importante es defender una sanidad "de calidad". "Soy maestra y he sido directora durante doce años de un colegio público, defiendo los servicios públicos, y si en Manises va a funcionar bien, adelante", dice Sanz. Sin embargo, si la Administración autonómica no va a ser capaz de dotar al hospital de los medios personales necesarios, "mejor que se quede como está". Sanz asegura que quiere conocer el posicionamiento de la conselleria que dirige Marciano Gómez, "pero quiero un buen servicio y un centro de especialidades", tal como estaba previsto para Buñol y la comarca y como han solicitado desde hace años una plataforma ciudadana. Aunque cree que el departamento de salud ha ido mejorando sus servicios, no duda en que si la gestión "no ha funcionado como se esperaba, se revierta". Cree que hay que ser cautelosos antes de tomar partido "e ir, eso sí, todos a una". En esta misma línea se expresa Vicente Monzó, alcalde de Macastre, que recoge la postura del PP en la comarca en relación a la plataforma política organizada por el PSPV de l'Horta: "Nos hemos sentido ninguneados, se crea una red de alcaldes donde no fuimos invitados al primer encuentro, nos dejaron fuera", dice. En este sentido, cree que para pedir la reversión hay que analizar las circunstancias: "Todo pasa por ver si hay personal suficiente, tenemos problemas persistentes con el SAMU y con la plantilla de médicos en verano, hay consignado un millón de euros para el centro de salud de Buñol y no se ha ejecutado... Hay que ver cómo lo plantea el nuevo Consell", dice Monzó. Loriguilla, sin invitación Loriguilla fue el sexto municipio que no asistió a la cita, pero todo parece que por un error informático en los correos electrónicos, que no funciona como debería por un problema con la empresa. El concejal de Sanidad, Carlos Eusebio Rodado, del PSPV-PSOE, asegura que ellos están a favor de la reversión al sistema público del Hospital de Manises para tratar que el servicio se de con todas las garantías a la ciudadanía porque, como ejemplo, "en Loriguilla llevamos cuatro años sin que venga ningún pediatra", lamenta. Riba-roja, el otro municipio junto a Loriguilla del Camp de Túria que están derivados a Manises y no al Hospital de Llíria o al Arnau de Vilanova, sí participó en la reunión del lunes pasado a través de su concejala de Sanidad, Esther Gómez, que estuvo presente en el encuentro con el resto de alcaldes y alcaldesas. Una cadena humana para que sea público: «Esto no es político» Las movilizaciones para lograr la reversión de Manises han pasado del plano político al social. Tras la reunión de la Xarxa d’Alcaldies del lunes, ayer fue el turno de la ciudadanía, organizada en una cadena humana contra el aparente frenazo a una reversión que ya había sido comprometida por el gobierno el Botànic. El portavoz de la plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Calidad, José Navarro, concebía la acción como respuesta a la auditoría que PP y Vox han solicitado para determinar si la reversión resulta viable en términos económicos. «No entendemos que se haya pedido esta auditoría, porque sabemos de sobra qué ocurre en este departamento. En todo caso en esa auditoría puede salir que muchos municipios no cuentan con transporte público para llegar al hospital. O que la espera para que te atiendan es de más de seis horas, más de 48 horas para conseguir una cama. Todo eso debería aparecer en la auditoría, pero es posible que estén buscando otras cosas», ironizaba el vecino de Quart.