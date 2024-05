Los presupuestos rompen el pacto de gobierno de PP y Activa Chiva

El pacto de gobierno entre PP y Activa Chiva en el municipio de la Hoya de Buñol ha llegado a su fin tras once meses en funcionamiento. La redacción de los presupuestos municipales está detrás de esta decisión tomada por los dos concejales del partido local, que han emitido un comunicado esta mañana donde se hacen públicas "las reiteradas muestras de ninguneo y menosprecio por parte del PP, liderado por su alcaldesa".

Amparo Fort accedió a la vara de mando con el respaldo de Activa Chiva y Vox y ahora tendrá que gobernar en solitario junto a los dos ediles del partido ultra. En Activa Chiva explican también que se han visto obligados a no aprobar unos presupuestos "en los que no hemos participado y con los que no podemos llevar a cabo ninguno de nuestros compromisos dentro de las áreas en las que tenemos competencia directa".

Las cuentas han salido adelante en el pleno con el apoyo del PP, Vox y Vinchi además de la abstención del PSOE. Activa Chiva votó en contra junto a Compromís y ADUC y han anunciado que, además de no apoyar estas cuentas de sus socios, los concejales Gonzalo Lacalle y Javier Tarín dejan las competencias que tenían asignadas como son Residuos, Contratación, Seguridad y Deportes en el caso del primero Patrimonio, Fiestas y Turismo en el caso del segundo.

Así, ambos pasan ahora a la oposición desde donde fiscalizarán la acción de gobierno, lo que obliga a la alcaldesa a gobernar con sus seis ediles y Ramón Lemos, de Vox.

Construcción del nuevo colegio

En un comunicado, el consistorio explica que los presupuestos "permiten avanzar en el desarrollo de proyectos tan importantes para Chiva como la construcción del nuevo colegio Dr. Corachán", por el que el consistorio invertirá dinero para que la Conselleria de Educación saque adelante el proyecto, además del plan de vivienda, la EDAR Chiva-Cheste, actuaciones urgentes en materia de limpieza, asfaltado e iluminación, el arreglo de caminos, el carril ciclopeatonal Cheste Chiva, el proyecto de remodelación de todos los parques, el arreglo de edificios públicos, la circunvalación Chiva o la adquisición de suelo dotacional y nuevas zonas verdes en el municipio.