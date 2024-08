Los servicios jurídicos de Chiva creen "viable" la celebración del Torico el día 17

El Ayuntamiento de Chiva anunció ayer tarde que ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Conselleria de Interior y Justicia, que dirige Salomé Pradas, que no autoriza la salida del toro de cuerda en los festejos patronales del próximo 17, 18 y 19 de agosto, ya que la documentación se entregó fuera de plazo por un error administrativo del ayuntamiento. El recurso se ha interpuesto ante el juzgado para que no se ponga fin a la vía administrativa.

El Torico de Chiva es una de las fiestas taurinas más importantes del verano en la Comunitat Valenciana y una de las señas de identidad de esta población de la Hoya, además de Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana desde 2019 que recibe miles de visitantes. Durante los días en los que duran los festejos, el toro recorre las calles del casco urbano atado a una cuerda.

Tras numerosas reuniones y gestiones con los técnicos y los servicios jurídicos municipales para tratar que el Torico de la Cuerda esté en las calles a primera hora de la mañana del próximo sábado, 17 de agosto, el ayuntamiento que preside la alcaldesa del PP, Amparo Fort, decidió interponer el citado recurso contra la resolución de la Generalitat Valenciana, ya que «entendemos que estamos en tiempo y forma y seguimos defendiendo que es viable que el Torico pueda salir el día 17», declaró ayer Fort a este diario, al ser preguntada por la viabilidad del espectáculo en las fechas que toca, sin aplazamientos.

El comunicado oficial del consistorio difundido en redes sociales incidía en esta idea: «Estudiada la resolución por los servicios jurídicos del ayuntamiento, se considera que la celebración del toro, para ese día, es totalmente viable y ajustada a derecho». Por ello, continúa el comunicado, en el recurso de alzada «se solicita una medida cautelarísima para suspender la resolución de la Conselleria y mantener las fechas tradicionales» del 17, 18 y 19 de agosto. «El ayuntamiento de Chiva continúa trabajando para que el toro, en Chiva, salga el día 17 de agosto», se insiste desde el consistorio para advertir de que «es viable», en palabras reiteradas por la alcaldesa, llegar a una solución cuando queda una semana para el festejo, a pesar de reconocer el «error» administrativo en la entrega tardía de la documentación, fuera de los 15 días hábiles previos al festejo, al producirse «una confusión» con los días naturales.

Según el argumento jurídico que empleará el ayuntamiento, el funcionario de la conselleria sí habría dado el visto bueno dentro de los 10 días del plazo que tiene para resolver, por lo que la petición estaría ajustada a derecho, aunque el documento estuviera entregado tarde. Desde la alcaldía se asume el «error» en un 50 %, porque la mandataria popular entiende que la peña taurina también tiene su parte de culpa, que sería el otro cincuenta por ciento, al aportar con «mucho retraso» todos los papeles, pues entregaron la documentación la tarde previa al último día en el que acababa el plazo, que era el 25 de agosto.

«No se puede esperar hasta tan tarde, la documentación llegó con el tiempo muy justo para un expediente de fiestas tan grande con 40 toros en total», explicaba ayer la alcaldesa, que puso como ejemplo de buen proceder la fiesta del año pasado, cuando la peña empezó a entregar los papeles en junio y el expediente ya estaba aprobado a primeros de agosto. Pero este año no ha sido así y de ahí el problema, al producirse el error en el trámite por el retraso. «El ayuntamiento asume su error, pero la peña no ha querido aceptar también su error de apurar tanto el plazo. Ellos no han aceptado estar con nosotros e ir todos a una para luchar y que el toro esté el día 17 en la calle», relataba la alcaldesa, que no asistió a la reunión convocada ayer tarde por la peña taurina en el teatro Astoria, que continuaba al cierre de esta edición.

Fort indicaba que no tenía sentido acudir cuando desde la entidad «no se quería ir de la mano» del ayuntamiento «en un problema en el que habría que ir todos juntos».

Llamada al sentido común

Por último, desde el ayuntamiento se quiso «hacer un llamamiento a la responsabilidad y el sentido común, ante posibles disturbios que puedan empeorar la situación actual». En la tarde del jueves tuvieron lugar protestas frente al domicilio particular de la alcaldesa, de ahí que desde la institución municipal se apele al sentido común para evitar males mayores.

Desde la oposición (integrada por PSPV, Activa Chiva, Compromís, Alternativa de Diseminados y Urbanizaciones de Chiva) se ha reclamado al gobierno local formado por PP y Vox (su único edil ostenta la delegación de Fiestas desde hace unos meses) la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria para que la alcaldesa Fort informe de lo sucedido y para la búsqueda de soluciones. Estas formaciones, reunidas en la tarde del jueves, aseguraron que se enteraron de la falta de autorización para el Torico a través del comunicado de la peña taurina, ya que el ejecutivo municipal "no nos ha dado ninguna información".

Según confirmaron esta tarde el exalcalde Emilio Morales, de Compromís, y la edila socialista Guadalupe Martínez, la alcaldesa les respondió que tenía numerosas reuniones y trabajo para abordar el problema y que era imposible la realización de esa junta de todos los portavoces. "Acordamos pedir una junta de portavoces urgentes, invitando a la peña, para escuchar todos los problemas, dejando al margen los reproches porque ahora lo importantes es agotar todas las opciones y posibilidades para que el Torico se celebre cuando toca", explicó Morales, que añadió que "luego ya habrá tiempo de pedir responsabilidades políticas, que las hay".

Por su parte, Martínez expuso que la oposición suma diez ediles, frente a los siete del gobierno, por lo que "representamos a más de la mitad del censo de votantes, pero la alcaldesa no nos han informado, ni quiere reunirse con nosotros, que ahora solo queremos ofrecernos para echar una mano y aportar soluciones en la medida de lo posible".

Asimismo desde la oposición se reprueba al gobierno local que se esté responsabilizado a una funcionaria del error en el trámite. "Desde el gobierno y Fiestas se están cargando las tintas contra una simple auxiliar administrativa. No es posible que se deje este procedimiento tan importante en manos de una auxiliar. A nivel político tiene que haber un control y se debe estar encima del expediente desde hace meses, cosa que no ha sucedido. De ahí que pedimos la dimisión del edil de Fiestas de Vox, que para eso se dedica en exclusiva", expone la regidora y secretaria general local del PSPV.

El exalcalde Compromís y más Chiva incide en este punto: "Es una barbaridad el comportamiento del gobierno echando la culpa a un funcionario. No es el momento de esta guerra". Morales sí ve una responsabilidad política, que exigirá más adelante. Explica su experiencia como alcalde en este expediente. "Estuve ocho años de alcalde y la fiesta del Torico la gestionábamos con mucha antelación, porque son expedientes muy farragosos, con todos los permisos, certificados... Es el centro de la fiesta y no te puedes descuidar", argumenta Morales, que espera que se llegue a encontrar una solución, porque el "golpe moral y económico" en estos momentos es "tremendo".

