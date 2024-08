La conselleria autoriza in extremis la celebración del Torico de Cuerda

Tras días sumidos en una incógnita, el vecindario de Chiva podrá celebrar sus tradicionales fiestas del Torico de Cuerda el próximo 17 de Agosto. Pese a que el ayuntamiento tramitó fuera de plazo la autorización preceptiva para la celebración de este festejo taurino declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico, la conselleria de Justicia e Interior que dirige Salomé Pradas ha decidido firmar la autorización y permitir que se celebre en la fecha prevista, después de que el ayuntamiento que dirige la popular Amparo Fort interpusiera un recurso de alzada y cautelarísimo para subsanar el error cometido por la administración local.

Desde la semana pasada, tanto peñistas como ayuntamiento insistían en que la medida de gracia en una circunstancia como ésta era la única salida para no perjudicar al municipio y todos los intereses económicos que mueve el Torico, que según la Asociación Peña Taurina del Torico de Cuerda de Chiva, se eleva a los 12 millones de euros de impacto económico.

El consistorio ha emitido un comunicado donde agradecía el esfuerzo de la Generalitat y la Diputación por la "voluntad y predisposición" para resolver esta situación y reconocen "no haber perdido nunca la esperanza en revertir la situación". También lamenta "la conmoción que ha supuesto este suceso" para todo el vecindario y aficionados.

El lunes por la mañana, la Asociación Taurina del Torico de la Cuerda de Chiva, a través de su presidente Abel Atiénzar, se mostraba convencido de que la Generalitat activaría todos los protocolos para poder celebrar esta fiesta que se prolongará desde el viernes hasta el martes, siendo el 'Torico de cuerda' el sábado, el domingo y el lunes. Tras la aprobación in extremis de Interior, impulsada, según algunas fuentes, por el propio president de la Generalitat, Carlos Mazón, se mantendrá todo previsto tal como figiuraba en el programa pese a haber estar cerca de no poder celebrarlas.

El ayuntamiento apuró los plazos para presentar la documentación administrativa en conselleria. En un vídeo emitido el domingo de la alcaldesa, Fort señalaba a la Peña Taurina y a los funcionarios municipales como responsables de este error en la tramitación: la asociación había presentado papeles hasta el último momento y los trabajadores municipales habían errado en calcular los días hábiles y laborables para presentar la documentación. Sin embargo, la Asociación Taurina señalaba al consistorio por no haber aperturado el expediente antes, ya que para que figure vigente no había que esperar a tener toda la documentación final.

"El consistorio tenía que presentar la declaración jurada de la alcaldesa, la del concejal de Fiestas, el seguro de responsabilidad, el de accidente, el de Festejos Taurinos así como el Certificado de Ambulancia, Médicos y Enfermeros", y señala que el seguro de fiestas taurinas llegó el mismo día 2, "y no hubiera pasado nada si el expediente hubiera estado abierto y se hubiera añadido entonces", explica el presidente de la peña, Abel Atiénzar.

Pese a todo, el presidente de la peña no quería entrar en una guerra con la alcaldesa -a la que sí afeaba que haya culpado al equipo administrativo del consistorio del retraso en la tramitación- ya que serán los grupos políticos "la que la cuestionen a su debido tiempo, pero no nosotros". Así, Atiénzar emplazaba a Interior a resolver esta situación porque el pueblo no podía quedarse sin fiestas "ni a nivel social ni a nivel económico, porque los cuatro días de fiestas generan un impacto económico de más de 12 millones de euros", asegura. No solo eso, sino que los contratos con las ganaderías y todos los gastos de producción en torno al Torico en Cuerda ascienden, según la Peña, a 180.000 euros.