La Peña Taurina de Chiva apela a Interior a resolver el recurso y celebrar el Torico que mueve 12 millones de euros

La Asociación Taurina del Torico de la Cuerda de Chiva está segura de que el principal festejo de la localidad se celebrará el sábado, domingo y lunes, como estaba previsto, pese a que la documentación no ha llegado a tiempo a la Conselleria de Justicia e Interior tras haber apurado los plazos de presentación de la documentación. El presidente de la peña, Abel Atiénzar, garantiza "que la fiesta se va a celebrar" y apela directamente al departamento que dirige la consellera Salomé Pradas para que tramiten el recurso de alzada y permitan que se celebre este encuentro taurino ya que, de momento, el festejo no está permitido.

La alcaldesa de Chiva, Amparo Fort (PP), publicó un vídeo en redes sociales el domingo por la tarde donde culpaba directamente a la peña taurina por haber presentado tarde la documentación. Eso fue el 24 de julio por la tarde, por lo que tuvo que ser revisada el día 25 y hasta el día 2 de agosto se fue añadiendo documentación por ambas partes. Ese mismo día se subió a la plataforma de conselleria. Es ahí donde el presidente de la asociación considera que está el error: "El ayuntamiento esperó al 2 de agosto para abrir el expediente porque, según dicen, estaban esperando nuestros papeles, pero eso no hacía falta porque ellos podían abrir el expediente desde el 25 de mayo que se habilitó el plazo", explica Atiénzar.

De hecho, señala que con un solo papel se puede abrir el expediente en conselleria en lugar de haber esperado hasta el final. "El consistorio tenía que presentar la declaración jurada de la alcaldesa, la del concejal de Fiestas, el seguro de responsabilidad, el de accidente, el de Festejos Taurinos así como el Certificado de Ambulancia, Médicos y Enfermeros", y señala que el seguro de fiestas taurinas llegó el mismo día 2, "y no hubiera pasado nada si el expediente hubiera estado abierto y se hubiera añadido entonces".

Pese a todo, el presidente de la peña no quiere entrar en una guerra con la alcaldesa -a la que sí afea que haya culpado a una funcionaria del consistorio del retraso en la tramitación- ya que serán los grupos políticos "la que la cuestionen a su debido tiempo, pero no nosotros". Así, Atiénzar emplaza a Interior a que resuelva esta situación porque el pueblo no puede quedarse sin fiestas, "ni a nivel social ni a nivel económico, porque los cuatro días de fiestas generan un impacto económico de más de 12 millones de euros", asegura.

De hecho, Atiénzar recuerda que se celebró un encuentro con todos los aficionados y aficionadas en el teatro Astoria para aclarar dudas de lo sucedido y ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad. Se descarta por completo poder atrasarla porque los alojamientos turísticos están ya reservados y las personas aficionadas están de vacaciones, además de todos los contratos con las ganaderías de una fiesta que cuenta con un presupuesto de 180.000 euros y que es Fiesta de Interés Autonómico desde 2019.

"Sentido común" a conselleria

En el vídeo emitido el domingo, la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort (PP), aclaró la cronología del proceso administrativo y se mostró confiada en que la conselleria resuelva de forma favorable el recurso de alzada interpuesto el 9 de agosto y la medida cautelar "para que nuestro Torico de la cuerda pueda salir a la calle el día 17 de agosto". A este respecto, la primera edil ha dejado la pelota en el tejado de los funcionarios de la conselleria, a los que ha pedido "sentido común".

Antes de dar por zanjado el asunto a la espera de la resolución de la conselleria, la alcaldesa ha incidido en que "comparto todos los sentimientos que viven mis vecinos", a los que ha pedido calma. "Tiempo habrá para buscar responsables y responsabilidades. Tenéis mi firme compromiso de llegar hasta el fondo del asunto. La prioridad ahora es salvar la fiesta, que es en lo que he estado trabajando en cuerpo y alma en los últimos días". Asimismo, ha pedido disculpa "si mi silencio ha ofendido a alguien", ha zanjado la alcaldesa de Chiva.