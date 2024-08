El Consell suspendió los ‘bous’ en cuatro pueblos por el mismo retraso que Chiva

La medida aplicada en Chiva para poder celebrar el Torico de la Cuerda ha sido excepcional. El decreto firmado por el director general de Emergencias que ha dado luz verde para celebrar este encuentro, pese a que la documentación se presentó fuera de plazo, se ha aplicado solo para el municipio de la Hoya de Buñol, declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Eso ha generado algunas molestias en miembros del sector y ha supuesto un agravio para, al menos, cuatro municipios de la provincia de València que cometieron el mismo error y que se vieron obligados a aplazar sus fiestas. En Quatretonda, Alfarb, Massalfassar y Dos Aguas también se incumplieron los plazos de apertura de expediente y, por tanto, la Generalitat no autorizó su celebración.

Miembros del sector de los festejos taurinos en la calle han advertido de esta circunstancia. El agravio no es baladí: en Quatretonda, la Asociación Peña Bouera tenía prevista la celebración de ‘bous al carrer’ en marzo, por las fiestas de ‘Migany’, y con las Fallas de por medio, la organización no calculó bien los días festivos y se presentó con un día de retraso. La Generalitat no las autorizó por incumplir los plazos y las fiestas han tenido que ser aplazadas a septiembre, una circunstancia que el alcalde, Justo Oltra (PP), considera algo injusta, ya que «la excepción aplicada ahora se podría haber puesto para los dos», señala, y añade: «Los plazos son de 15 días, no es mucho tiempo».

En el caso de Alfarb, el primer edil, Raúl Mínguez, explica que la documentación se presentó 24 horas más tarde de los estipulado y, ante el rechazo de la Generalitat, las fiestas han pasado de julio a octubre. También fue la peña taurina la responsable de tramitar toda la documentación, ya que ellos son los organizadores, y por incompatibilidades con el calendario festivo del resto de pueblos, convinieron aplazarlas al otoño. En Chiva, sin embargo, ni se llegó a plantear la posibilidad de atrasarlas por los contratos firmados con las ganaderías y las vacaciones de las personas aficionadas a los ‘bous’.

En la comarca de l’Horta, la Peña Taurina de Massalfassar también se vieron envueltos en problemas burocráticos en la tramitación del expediente que llevó a la Conselleria de Justicia e Interior a rechazar la solicitud. Estaba previsto celebrarlos el día 13 de julio y finalmente se celebraron el 20 de julio.

«Quebraderos de cabeza»

En el caso de Dos Aguas, también como Chiva en la Hoya de Buñol, iba a celebrarse también un toro de cuerda en los festejos taurinos del 1 al 3 de agosto. Fueron suspendidos y aplazados a la próxima semana, entre el 21 y el 24 de agosto, «por problemas burocráticos», como anunció el ayuntamiento en sus redes sociales. De hecho, en la misma publicación lamentaban las molestias a los aficionados y reconocían haber pasado «por muchos quebraderos de cabeza». n

