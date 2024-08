«Ha venido muchísima gente al Torico por la tensión de esta semana»

Finalmente pudo ser una realidad. El programa festivo de Chiva en torno al Torico de la Cuerda ayer se celebró ‘in extremis’ después de una semana de incertidumbre entre los aficionados de la tauromaquia. Residentes y visitantes pudieron ver al toro atado por las calles del casco urbano, en un recorrido de más de 2 kilómetros, en una fiesta que está catalogada como Bien de Interés Autonómico. A primera hora de la mañana de ayer las peñas desfilaron ataviadas con los tradicionales disfraces, acto previo a la suelta del toro, que se produjo a las 7:30 de la mañana en la primera carrera del sábado.

Ana Delmonte, de la junta directiva de la Asociación Peña Taurina del Torico de Chiva. Tras una carrera limpia por la mañana, ayer se mostraba expectante de lo que sucedería en la de las 18:30. Una cosa estaba clara: «Se ha notado un incremento sustancial en la afluencia de gente, tanto por la tensión de los últimos días como porque este año el día 17 ha caído en sábado, y los visitantes siempre crecen», explica. La organización cifra en 20.000 personas las que participaron activa o pasivamente en la carrera de la mañana, una presencia que podría mantenerse a lo largo de todo el fin de semana y hasta el martes, cuando se celebre la última carrera de las seis que están programadas.

Torico de la Cuerda de Chiva. / L. Silleras

Delmonte también señaló que los 29 voluntarios que controlan que todos los actos taurinos -también los embolados- se celebren con todas las garantías trabajan para que no haya menores al paso del toro, a colación de algunas críticas que surgieron ayer sobre la presencia de jóvenes menores de 18 años en el recorrido. «El recorrido es por todo el pueblo, es un problema porque no se puede controlar entero, pero alrededor del toro no hay, porque es lo que nosotros garantizamos». Además, también trabajan para que no se consuma alcohol durante la carrera, tanto ellos como Protección Civil y fuerzas de seguridad.

La gente se congregaba en el Toril de Chiva, en la calle Doctor Nácher, antes de las 7 de la mañana para ver a las peñas llegar hasta el punto desde donde saldrían los tres toros previstos para la primera carrera. El Paseo Argentina, la Plaza de la Constitución y la Avenida Antonio Machado congregaban a todos los curiosos por este festejo, que por poco no pudo celebrarse.

Los primeros en llegar a los toriles fueron los clavarios cargados con la cuerda con la que amarrarían al animal después, a los que siguieron las peñas con Marcial Pierres abriendo el desfile con la Dolçaina. El primer toro salió sin más problemas y los tres miuras que desfilaron por las calles de Chiva fueron encerrados de vuelta a las 10 de la mañana, algo poco habitual en este tipo de celebraciones donde las carreras suelen retrasarse a lo largo del recorrido.