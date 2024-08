La alcaldesa de Buñol defiende una tasa turística municipal como en la Tomatina

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, se ha mostrado partidaria de que cada municipio decida si aplica una tasa turística por disfrutar de fiestas o parajes naturales. En pleno debate sobre si se debe o no contribuir al mantenimiento de los destinos a los que se viaja -y paliar así las consecuencias que el turismo acarrea-, Sanz defiende la regulación de la fiesta de la Tomatina con la imposición de entradas y asegura que se aforará también la Cueva del Turche, un lugar viralizado en redes sociales que soporta una gran masificación.

La primera edil popular ha explicado en 'Les Notícies del Matí' de À Punt que en Buñol se descontroló la afluencia y la participación en la Tomatina. El Ayuntamiento de Buñol comenzó a cobrar 10 euros por entrar al recorrido de la Tomatina en 2013, y el año pasado subió hasta los 15 euros. "Más que una necesidad económica de la tasa, se trata de controlar el aforo por la seguridad de los participantes, porque da garantías de que se va a cumplir con la normativa, con la limpieza, con los puntos violeta o la compra de los tomates", ha dicho Sanz. Ha reconocido también que esta fiesta internacional es un orgullo "pero también una carga porque la soportan los impuestos del vecindario". "Esa tasa hace que se palíe el gasto municipal", ha concluido.

Una política que con total probabilidad se extenderá a la Cueva del Turche, donde se busca regular la afluencia de gente, descontrolada tras haberse hecho tan popular en las redes sociales. "Creamos una ordenanza municipal que regula el comportamiento dentro de la cueva, pero queremos poner una tasa pese a que no es fácil aforar algo público que además es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

De ahí que Sanz se muestra partidaria de aplicar una tasa turística si se produce una masificación que conlleva, inevitablemente, un gasto de mantenimiento. Ha defendido que dependerá de las posibilidades de cada ayuntamiento o autonomía, pero desde luego reconoce que ese impuesto "permitirá en la Cueva del Turche que haya alguien contratado para la seguridad o la limpieza, es una forma de paliar la inversión".

Aún quedan entradas

La alcaldesa también ha explicado que la comercialización de las entradas la hace el Ayuntamiento de Buñol a través de un portal propio. Sin embargo, las touroperadoras han comprado packs que comercializan a su voluntad con precios y servicios extra: "Nosotros hemos intentado que sea tan accesible como siempre, el precio es asequible y estamos encantados de que haya touroperadoras interesadas, pero los precios acaban siendo desorbitados", dice.

Imagen de la pasada edición de La Tomatina. / Germán Caballero

El aforo establecido por el consistorio es de 22.000 personas. De ellas, 7.000 entradas van para los residentes en el municipios, y el resto se pone en venta para los visitantes.

Respecto a las entradas de 500 euros para subir a los camiones desde donde se arroja el tomate, Sanz ha defendido que es también una forma de regular las invitaciones para aquellos que quieran subir. "Sabemos que no todo el mundo puede pagarlo, pero es una forma de regularlo porque antes se hacía y no se pagaba nada de forma oficial... es un extra que tendrá mucha aceptación y se nos pedía, pero no estaba regulado", ha defendido.