El horno centenario de Chiva que solo ha cerrado por la dana: 'El Puente' reabre 83 días después

Cuando hace 14 años Juan Antonio y Chelo decidieron jubilarse, el horno 'El Puente' de Chiva estaba destinado a bajar la persiana, como tantos otros de la provincia. Estos obradores, tan familiares para los valencianos y tan ajenos fuera de las fronteras, forman parte de un imaginario colectivo: el del barrio, el de las sobremesas de los domingos, el de los almuerzos escolares y las meriendas en las extraescolares. Era el planteamiento de Mariate Sánchez Margós, su hija, que decidió dejar su empresa de comunicación y tomar las riendas del negocio familiar. Uno que, a tenor de lo sucedido hace ahora 83 días, es un poco de todos: más de 40 personas se plantaron allí el 1 de noviembre a sacar barro, para sorpresa de Mariate y las seis trabajadoras que regentan el horno, muestra de la importancia de este servicio cuya pérdida repercute también en la identidad de un barrio.

La historia de Mariate puede repetirse en todos los municipios de la zona cero afectados por la dana. En este caso, el elemento diferenciador es que en los 107 años que tiene este obrador, solo se ha cerrado de manera prolongada tras la dana del 29 de octubre. "Ni siquiera cerró en la Guerra Civil, tal como asegura mi padre, porque por entonces lo regentaban mis abuelos, y antes mis bisabuelos", explica Mariate, emocionada de abrir de nuevo hoy. Habrá una merienda popular de chocolate y dulces para agradecer el trabajo de todas las personas que a lo largo de estos 83 días se han acercado a ayudar, a preguntar, a dar ánimos y a interesarse sobre cuándo abrirán.

"Venir al horno es un ritual, es el sabor de un pueblo, estamos vinculados a las fiestas, a las celebraciones, a la rutina y a la cultura de Chiva"

Mariate no siempre lo ha tenido claro. Reconoce que, cuando tres días después de la barrancada logró llegar a Chiva, solo vio el cierre como única salida. "No era empezar de cero, había que empezar de más abajo todavía", asegura. Sin embargo, fue el apoyo de su vecindario y amistades y cómo se volcaron con la limpieza lo que le llevó a replantearse la decisión. De la misma forma que no pudo permitir que el horno cerrara con la jubilación de sus padres, tampoco ahora podía bajar la persiana por esta catástrofe natural. "Venir al horno es un ritual, es el sabor de un pueblo, estamos vinculados a las fiestas, a las celebraciones, a la rutina y a la cultura de Chiva", explica la gerente.

El agua levantó todas las máquinas y el lodo lo cubrió todo. Voluntarios y amigos ayudaron en la limpieza del horno El Puente tras la dana. / H.E.P.

Así que Mariate, junto a su equipo y sus padres -en activo, como principal apoyo de su relevo generacional- se hizo el ánimo y se pusieron manos a la obra: arreglar los techos caídos, reparar toda la maquinaria, sustituir los motores en otros aparatos, reemplazar toda la utilería echada a perder, cambiar todos los revestimientos enfangados, secar y sustituir los aislamientos del horno centenario y, por supuesto, echar mano de todos los ahorros para hacer frente a todos los gastos hasta que el consorcio se lo abone.

"Han sido tres meses de subidas y bajadas emocionales, y aunque he tenido el apoyo de mi marido, Rai, de mis padres, y el equipo, ha sido duro, nos ha sobrepasado en muchas ocasiones", reconoce.

Horno nuevo, origen intacto

El trabajo de Mariate no se ha limitado a continuar con el legado de sus padres. Le ha dado insuflado oxígeno: ha reivindicado el dulce valenciano, lo ha puesto en valor, ha apostado por él y lo ha colocado en tiendas gourmet de València, ofreciendo también a la clientela packs para regalo o celebraciones, además de envíos a domicilio. Frente al colonialismo americano en lo que a bollería se refiere, el horno 'El Puente' ha apostado por seguir haciendo lo nuestro: rollitos de anís, 'panquemaos', mantecados, pasteles de boniato, cocas saladas, coquitos, rosquilletas y todo tipo de productos tradicionales que los valencianos tan arraigados tienen a su memoria.

Mariate y su madre, Chelo, en el centro, junto al resto del equipo del horno. / H.E.P.

"Mantuvimos lo que se hacía dando un paso más, apostando por una buena imagen, fotografía, con envases atractivos y cuidados", dice. Mariate buscó revalorizar lo clásico, porque es algo que funciona. "El horno nunca ha ido mal, no había una cuestión de pérdidas detrás, al revés, funcionaba y sigue funcionando, muestra de que el horno es un servicio esencial en cualquier barrio y un lugar de encuentro para el vecindario.

En la merienda organizada para el lunes por la tarde se agradecerá el apoyo de todo el entorno con una merienda popular y con una ilustración encargada a Teresa Torres en reconocimiento a todos los voluntarios que han colaborado para que este horno centenario continúe vertebrando el barrio de San Isidro.