La línea de Cercanías C3 se reabrirá hasta Cheste y Buñol a finales de año

En Cheste hay más de 10 millones de euros en desperfectos ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre. El alcalde José Morell dio cuenta en el último pleno, en asuntos de alcaldía, del estado de reconstrucción de infraestructuras en la localidad, incidiendo en que esos daños "van a ser financiados en su totalidad debido a la situación de emergencia en nivel dos en la que se encuentra la población".

Morell adelantó y detalló algunas obras o compromisos que ya están en marcha. Así informó que la empresa pública Tragsa ha iniciado la recuperación de los bancales, mientras que el Administrador de infraestructuras ferroviarias Adif "ya ha comenzado la reconstrucción de la línea C3 de Cercanías". Respecto a su puesta en marcha, el ministro de Transportes Óscar Puente "nos ha informado de que se va abrir a finales de año, hasta Buñol, y luego de Buñol a Utiel, a finales del año siguiente. Paralelamente se va electrificar un tramo y se van a poner trenes híbridos".

Por otro lado, el alcalde añadió que ya han empezado las obras en el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ana Lluch y, con respecto a las vías de comunicación afectadas por la riada, "se han iniciado también las obras en el entorno del Circuito Ricardo Tormo, gracias a una solicitud que hicimos desde este pleno a la Generalitat, que ha atendido el 90 por ciento de lo que pedimos". Mientras que en el parque empresarial, la Generalitat "también va actuar en la entrada por Asme”, explicaba Morell.

El alcalde Morell durante su intervención en el pleno. / A. Cheste

En cuanto a los accesos al municipio que resultaron afectados por la riada, Morell detalló, por una parte, las actuaciones en el acceso a la población por la carretera CV-378, por la conocida rotonda de La Moto y, por otro lado, lo referente a las comunicaciones por la CV-50. "El puente del Barranquet se ha sustituido ya y pensamos que las obras están a punto de culminar; cuando eso esté hecho se empezará a reconstruir el puente de la gasolinera, en el que ya se están realizando rampas y otras labores previas.

Respecto a la carretera CV-50 desde la autovía A-3, se instaló el puente militar tipo Mabey, "con las limitaciones que tiene, pero ahora se está construyendo por parte de la Generalitat el desvío provisional alternativo, que no contará con estas restricciones. Cuando esté listo se retirará el puente de la UME y se reconstruirá el puente original. También se está actuando en la CV-50 camino Vilamarxant”, finalizaba el alcalde.

Licitación de las obras del barranco Silleta

El pleno, según ha informado el consistorio, aprobó el expediente para la contratación de las obras de renovación y conducción subterránea del barranco Silleta y el acondicionamiento de las calles superiores Laurel y Ramón Codoñer, como paso previo necesario en la tramitación de la licitación del proyecto, que está valorado en 1,2 millones de euros. El alcalde Morell precisó que si se van cumpliendo los plazos, la prevsión es que las obras puedan comenzar después de Fallas, aunque si hay retrasos lo harán en abril.

"En el momento en que la obra ya esté adjudicada y se vaya a empezar, se hará una reunión informativa para que los vecinos conozcan los pormenores de cómo se va a desarrollar la obra, pero no se va a abrir toda la calle al mismo tiempo", dijo Morell.

El Grupo Popular se abstuvo en la votación, planteando cuestiones con respecto a la tramitación del proyecto en base al informe de Intervención. “En ese punto nos vamos a abstener, ya que no contamos con toda la información; no vamos a votar en contra para no entorpecer la tramitación del proyecto”, apuntaba el portavoz del PP, Enrique Peinado.

Tanto el alcalde como la concejala de Hacienda, Mª Ángeles Llorente, destacaron al respecto que el proceso cuenta con las previsiones legales y con la financiación concedida.

Moción de IU contra la gestión de la dana

Desde Izquierda Unida se presentó en el pleno la “Moción ante la emergencia de la dana”, por parte de la concejala Mª Ángeles Llorente. “Todos sabemos lo que pasó el 29 de octubre, decenas del pueblos han quedado completamente devastados y la situación sigue siendo preocupante y lamentable. Está claro que hubo una falta de prevención en la emergencia y también hay una falta de actividad en la respuesta a la reconstrucción”, manifestaba la concejala, antes de leer la moción.

"Es cierto que el Partido Popular de Cheste estuvo apoyándonos en todo desde el primer día y que posteriormente, cuando se les ha pedido colaboración, han estado ahí, pero esta moción se centra en la denuncia de los responsables de negligencia con nombre y apellidos y, en segundo lugar, en peticiones de reconstrucción que son completamente necesarias”, añadía la edila. El Partido Popular votó en contra por considerar la moción un ataque frontal a su partido pero agradeció, no obstante, el reconocimiento al trabajo conjunto realizado durante la emergencia.