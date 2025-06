El proyecto Calles Educativas de Cheste presenta su V Fase, dedicada a las calles con nombre de médico

El alumnado de 5º y 6º del CEIP Francisco Giner de Los Ríos presentó la quinta fase de Calles Educativas de Cheste, un proyecto educativo financiado por la Concejalía de Educación. En esta ocasión la investigación realizada ha versado sobre las calles de la localidad con nombre de médico, siendo una continuidad de la fase anterior, dedicada a científicos destacados por sus descubrimientos.

Los cinco médicos sobre los que han trabajado los y las estudiantes han sido el Dr. Jesús Salvador Morocho Alvarado, Vicente Prats Tarín, Vicente Navarro García, Rafael Martínez Seguí y Francisco Navarro Seguí. Los resultados están plasmados en la web calleseducativascheste.com, donde se pueden ver las presentaciones de sus biografías narradas en vídeo por el alumnado, con fondos temáticos implementados en cada pieza con la técnica del croma y en cuatro idiomas: castellano, valenciano, inglés y Esperanto, junto a otros materiales como mapas de rutas temáticas con juegos de preguntas. Estos contenidos serán accesibles próximamente también a través de QR instalados en las calles correspondientes, como en las ediciones anteriores del proyecto.

“A través de esta iniciativa, no solo hemos profundizado en el conocimiento de nuestro entorno cercano, sino que también hemos descubierto la importancia de hacer memoria histórica a esos héroes que se preocuparon por la salud de nuestros antepasados de Cheste y con la misma ilusión con la que nuestro alumnado de tercer ciclo lo ha trabajado, quisiéramos que el pueblo la reciba y lo recuerde en la placa de sus calles”, explicaba Chelo Sánchez Vidal, maestra implicada en el proyecto. “A través de los años y con diferentes enfoques, estos cinco médicos dejaron una huella imborrable en Cheste. Su vocación, compromiso y amor por la medicina no solo curaron cuerpos, sino que también fortalecieron el espíritu de un pueblo que, generación tras generación, sigue recordándolos con gratitud”.

Vidal también tuvo unas palabras para reconocer la implicación de Eva Martínez Garrido, directora del centro, y del maestro Álvaro Medrano, así como la colaboración del grupo esperantista local Lum Radio, en la figura de Rosa Zanón, e hizo un agradecimiento especial a la Concejalía de Educación, por hacerse cargo del coste del proyecto.

Tras las palabras de la maestra, se proyectó un vídeo del making off sobre el proyecto y su impacto. El alumnado también recitó el poema “La ciencia y alma, me encanta la medicina”, para presentar las figuras de los médicos, creado con inteligencia artificial, y se proyectó un vídeo explicativo sobre cómo acceder a los contenidos del proyecto.

Por su parte, la directora del centro dio la enhorabuena al alumnado por el trabajo realizado y reiteró el agradecimiento a todos los implicados en el proyecto.

La concejala de Cultura, Mª Ángeles Llorente, cerró el acto con su intervención destacando la singularidad y el valor del proyecto Calles Educativas de Cheste. “Alumnado de 5º y 6º de Primaria, sois increíbles, lo que he visto esta tarde me ha impresionado. Estamos ante un proyecto educativo innovador, transversal y globalizador en el más amplio sentido de la palabra, una iniciativa que traspasa los muros de la escuela y contribuye a la educación de los chestanos y también de todos los que vengan a visitarnos, es un proyecto importantísimo y desde el punto de vista educativo de un alto valor, que yo conozca no hay otro igual”, manifestaba Llorente.