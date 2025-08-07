Buñol afina el alma para el 50° Concierto Mano a Mano

Como cada verano, Buñol se convierte en el lugar de reencuentro de músicos, que llegan desde los diferentes lugares donde desarrollan sus carreras profesionales, para formar parte de una de las citas musicales más singulares y prestigiosas de la Comunitat Valenciana. Más de 300 músicos se preparan ya para entregarse en sana competición en la 50ª edición del Concierto Mano a Mano de Buñol, que el próximo 16 de agosto reunirá en el auditorio de San Luis a las dos bandas locales, el CIM La Armónica y la SM La Artística.

La SM La Artística en imagen de archivo. / ED

Ambas bandas, conocidas popularmente como “El Litro” y “Los Feos”, han sido reconocidas y galardonadas en certámenes mundiales y son dos de los grandes exponentes del panorama bandístico de la Comunitat Valenciana y de España. Como explica la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, “la sana rivalidad entre ambas sociedades musicales es lo que ha permitido, tras más de medio siglo, consolidar el Mano a Mano como un concierto prestigioso y reconocido”. Quien ha vivido alguna de las ediciones del concierto sabe, además, la importancia del enclave. “Disfrutar de este concierto en un espacio como el auditorio de San Luis, anclado entre la ermita, el paseo y el corte de la montaña de Ripoll, multiplica la dimensión emocional del concierto”, añade Sanz.

Este 2025 se cumplen 51 años desde aquella primera edición celebrada en 1974, aunque será el 50º concierto, ya que el evento no pudo celebrarse en 2020 y 2021 debido a la pandemia. El CIM La Armónica abrirá la velada, y cerrará La Artística que, como marca la tradición, interpretará el Himno de Buñol, bajo la dirección del presidente de honor. Para este año, el elegido es Óscar Navarro, compositor internacional cuya música ha sonado en el Carnegie Hall o La Scala de Milán.

Navarro es uno de los compositores y directores españoles con mayor proyección internacional de su generación. Galardonado con más de una veintena de premios —entre ellos los Hollywood Music in Media Awards y una nominación a los Goya—, su música ha sido interpretada por orquestas como la BBC Philharmonic, The Cleveland Orchestra o la Tchaikovsky Symphony Orchestra, y ha sonado en escenarios de referencia como el Carnegie Hall de Nueva York, el Musikverein de Viena o La Scala de Milán. Ha trabajado para instituciones como la Casa Real, la Orquesta y Coro Nacionales de España o la Universidad del Sur de California, donde se especializó en composición para cine. Además, dirige su propia editorial y orquesta, y es miembro de la Academia del Cine Español y de los Latin Grammy.