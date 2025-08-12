El barranco del Murtal de Godelleta multiplicará por tres su capacidad

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio continúa avanzando en la reconstrucción de las infraestructuras sobre el barranco del Murtal, en Godelleta, que sufrieron graves daños por las riadas, y logra un nuevo hito con la colocación de las vigas del nuevo puente que multiplicará por tres su capacidad.

Este martes ha tenido lugar la instalación de las vigas que conformarán la nueva estructura sobre el barranco en la calle Torrent del municipio. En concreto, se trata de dos vigas artesas de 36,5 metros de longitud y 105 toneladas de peso cada una, fabricadas en Buñol y trasladadas mediante transporte especial hasta su ubicación.

La directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa, ha explicado que para su instalación “ha sido necesario habilitar previamente una plataforma de acceso al cauce y acondicionar el terreno para el tránsito de vehículos pesados”, además de requerir “una grúa de gran tonelaje, situada en el propio cauce, para posicionarlas en su lugar”.

Cabe recordar que la anterior estructura, de un solo vano y 12 metros de longitud, quedó seriamente dañada durante las inundaciones, cuando los restos taponaron el paso y la crecida del agua abrió un nuevo cauce.

Según ha explicado Martínez Ruzafa “esto dejó el puente completamente desconectado y sin capacidad para responder a las nuevas dimensiones del barranco”. Debido al deficiente estado de la infraestructura y a su inadecuación funcional frente al cauce actual, modificado tras el paso de la riada, “se ha optado por reponer el paso mediante una estructura completamente nueva”.

De esta manera, se sustituye el antiguo puente por una estructura isostática con dos vigas artesas que permitirán el paso de dos carriles de circulación y aceras peatonales. “Con un vano de 35 metros y un tablero de 9 metros de ancho, la obra aprovecha el espacio generado por la ampliación natural del cauce, garantizando así mayor seguridad y funcionalidad” ha afirmado la directora general.

Actuaciones en la calle Lugo

En paralelo, la Generalitat avanza en la mejora del paso sobre el barranco del de la calle Lugo, también afectado. En este caso, la estructura principal no presenta daños graves, por lo que se está ampliando con un nuevo tramo de marcos prefabricados para cubrir la zona erosionada.

Actualmente, la obra está prácticamente finalizada y se mantiene un sentido de circulación por el paso reconstruido y otro por un desvío provisional, a la espera de que la finalización del paso de la calle Torrent permita restablecer el tráfico habitual.

Las obras de Godelleta forman parte del plan de recuperación de carreteras, puentes y pasarelas de titularidad municipal que ha asumido la Generalitat y cuentan una inversión de 3,2 de millones de euros.