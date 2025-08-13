La Tomatina será un escenario de protesta para pedir la paz en Gaza

Desde Izquierda Unida de Buñol han anunciado "la puesta en marcha de una campaña ciudadana para convertir la próxima edición de La Tomatina en un altavoz internacional a favor de la paz y la justicia para el pueblo palestino y contra el genocidio al que está siendo sometido por parte de Israel". Para IU, esta fiesta que "durante años ha dado visibilidad a causas sociales fundamentales como la lucha contra la violencia de género o el apoyo a mujeres víctimas de violencia en la India, debe situarse de nuevo en la vanguardia de la solidaridad".

"La situación en Palestina es insostenible", afirman y añaden que "más de 60.000 personas han perdido la vida en Gaza desde octubre de 2023, en su mayoría civiles, así como miles de heridos, una crisis humanitaria sin precedentes, hambruna, desplazamiento forzoso y destrucción de infraestructuras imprescindibles para la vida". Organizaciones de como Naciones Unidas (ONU), UNRWA, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, CEAR y otras muchas denuncian la catástrofe y trabajan incansablemente por la paz y el auxilio humanitario en la zona.

La Tomatina como símbolo de unidad

Por ello, tanto IU como el PCPV exigen al Ayuntamiento de Buñol que "adopte un papel activo y comprometido, desplegando banderas palestinas, pancartas, lemas y otros símbolos de apoyo a Palestina a lo largo de la fiesta de La Tomatina y en los espacios municipales". La propuesta se extiende e invita a sumar a todas las asociaciones de Buñol, colectivos y partidos políticos que "compartan el compromiso por la paz y la defensa de los derechos humanos, independientemente de su filiación ideológica, porque la causa palestina es deber de toda la humanidad".

Además, la campaña también cuenta con una recogida de firmas tanto de vecinas y vecinos como de participantes y visitantes nacionales e internacionales, para "evidenciar el respaldo popular a esta exigencia de justicia".

"Buñol tiene la oportunidad de hacer historia y que La Tomatina 2025 no sea solo una fiesta, sino también un clamor de solidaridad contra la barbarie y el genocidio en Palestina", concluyen.