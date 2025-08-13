Zarra cierra 2024 con superávit y futuro sólido

La Comisión Especial de Cuentas del Ejercicio Presupuestario 2024 en el Ayuntamiento de Zarra, aprobó a finales de julio -por unanimidad-, las cuentas municipales, “que reflejan una gestión económica responsable, rigurosa y en crecimiento sostenido”, en palabras del alcalde, Raúl Martínez.

El resultado presupuestario al cierre de 2024 ha sido positivo, alcanzando los 476.023,12 €, a los que se suma un remanente de tesorería de 727.705,79 €, dato que demuestra el excelente estado financiero del municipio. Además, el patrimonio neto del consistorio ha crecido en 1.226.736,20 €, la ratio media de pago a proveedores se sitúa en solo 1,29 días, y la ejecución del presupuesto ha alcanzado el 91%.

En la comisión, el secretario-interventor, Alfonso Pérez, destacó la importancia de la rendición de cuentas, “como instrumento de transparencia y confianza ciudadana. Es fundamental para asegurar la responsabilidad de las administraciones públicas”.

Asimismo, explicó que el presupuesto de 2024, inicialmente de 807.482,92 €, ha experimentado un notable incremento en 2025, situándose en 2.381.053,00 €, gracias a un aumento significativo de ingresos en varios capítulos:

● 442.036 € en el capítulo II por impuestos indirectos (ICIO)

● 268.624 € en el capítulo III por el canon urbanístico de las plantas fotovoltaicas

● 1.309.143 € en el capítulo VIII por transferencias de capital de la Generalitat Valenciana y del Plan Abierto de la Diputación de Valencia

“Estas cifras nos permiten acometer un plan de inversión sin precedentes, centrado en la renovación y saneamiento de calles, la eficiencia energética en edificios municipales, la mejora de los vehículos y equipamientos municipales, las inversiones sostenibles que refuercen los servicios públicos y frenen el despoblamiento”, relata el primer edil.

El Interventor afirmó que la joya del Valle de Ayora “vive el periodo más saneado de la historia democrática”. El alcalde ha explicado, que va a posibilitar “la mejora de la calidad de vida de los vecinos, la creación de empleo y el impulso de una economía local más sólida y sostenible.”