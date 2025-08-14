300 músicos se preparan para la 50ª edición del Concierto Mano a Mano en Buñol

La localidad valenciana de Buñol respira ya la música del Mano a Mano 2025, y los últimos días han estado marcados por los ensayos nocturnos que ultiman los detalles de la 50ª edición de este emblemático concierto. Más de 300 músicos del CIM La Armónica y la SM La Artística afinan sus instrumentos y se preparan para ofrecer una noche histórica este sábado 16 de agosto a las 22:30 horas en el Auditorio de San Luis.

Durante las últimas semanas, La Armónica ha concentrado sus ensayos con su director Mario Ortuño en los Jardines de la Armónica, conocidos como Viachén, que se llenan cada noche de melodías y de la energía de “los litros” preparando el gran concierto. La Artística ha trabajado en el Colegio Público San Luis, poniendo a punto un repertorio dirigido por Saül Gómez que mezcla la tradición, emoción y excelencia musical que define a “los feos”. Cada noche de ensayo refleja la intensidad y la pasión con la que ambas bandas afrontan esta cita, que tendrá su cúspide en un duelo simbólico sin jurado oficial.

Seña de identidad de Buñol

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, subraya la importancia de esta preparación: “Ver a los músicos ensayar con tanta dedicación y emoción es una antesala perfecta para un concierto que ya forma parte de nuestra identidad. Cada ensayo nos recuerda que el Mano a Mano no es solo un concierto, es la música que une a todo un pueblo”.

Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol / Ayuntamiento de Buñol

Por su parte, la concejala de Cultura, Tamara Díaz, destaca el valor de estos días previos: “Las semanas de ensayos reflejan el esfuerzo de cada músico y la ilusión de un pueblo entero. El Mano a Mano es un encuentro único y ver cómo los preparativos cobran vida en Buñol hace que la espera hasta el sábado sea todavía más especial”.

El concierto abrirá con La Armónica, que interpretará el programa El dolor a través de la música, y cerrará La Artística con Metamorfosis, bajo la batuta del presidente de honor, el reconocido compositor Óscar Navarro, siguiendo la tradición de culminar la noche con el Himno a Buñol.

Con menos de 72 horas para el gran día, Buñol se prepara para vivir una velada cargada de emoción, talento y patrimonio musical, consolidando al Mano a Mano como uno de los eventos más esperados del verano en la Comunitat Valenciana.