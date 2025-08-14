Chiva reabre las calles reconstruidas antes de las fiestas del Torico

El Ayuntamiento de Chiva reabrirá al tráfico antes de las fiestas del Torico, que se celebran del 15 a 25 de agosto, varias calles del casco urbano que permanecían cerradas por las obras de reparación ejecutadas tras la dana. Se trata del Puente Viejo (Puente de la calle Enrique Ponce) y las calles Buñol, del Pilar, la Olivera, Jacinta Francés, Peñas, Bechinos, San Antonio y Boteros, que ya se encuentran en servicio. La única vía que permanenecerá cerrada será la calle San Isidro.

Las actuaciones han incluido la reposición de colectores y canalizaciones, asfaltado y colocación de elementos ornamentales como la barandilla.

Estas obras forman parte del contrato de emergencia impulsado por el Ayuntamiento de Chiva e incluido en los 36 millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial para la recuperación del municipio.

Movilidad

Además, junto a la reposición de la pasarela de madera, se abre el paso del Puente Viejo, trabajos dependientes de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha subrayado “la rapidez y coordinación con las que se ha trabajado para garantizar la movilidad de las personas y que nuestras fiestas, que comienzan el 15 de agosto, se desarrollen con normalidad. Son actuaciones urgentes y necesarias que responden al compromiso de devolver la normalidad a nuestros vecinos cuanto antes. Siguen siendo prioritarias y urgentes todas las actuaciones encaminadas a ayudar a las familias que todavía tienen problemas tanto en las viviendas como a nivel anímico, social y psicológico”.

El concejal de Obras, Javier Tarín, ha indicado: “Aunque la reapertura permitirá recuperar la circulación en estas vías, la obra no está finalizada. Una vez concluidas las fiestas, se retomarán los trabajos para completar las actuaciones pendientes y rematar los detalles necesarios”.