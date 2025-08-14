Chiva reabre las calles reconstruidas antes de las fiestas del Torico
El Puente Viejo, las calles Buñol, del Pilar, la Olivera, Jacinta Francés, Peñas, Bechinos, San Antonio y Boteros recuperan la circulación tras su rehabilitación
El Ayuntamiento de Chiva reabrirá al tráfico antes de las fiestas del Torico, que se celebran del 15 a 25 de agosto, varias calles del casco urbano que permanecían cerradas por las obras de reparación ejecutadas tras la dana. Se trata del Puente Viejo (Puente de la calle Enrique Ponce) y las calles Buñol, del Pilar, la Olivera, Jacinta Francés, Peñas, Bechinos, San Antonio y Boteros, que ya se encuentran en servicio. La única vía que permanenecerá cerrada será la calle San Isidro.
Las actuaciones han incluido la reposición de colectores y canalizaciones, asfaltado y colocación de elementos ornamentales como la barandilla.
Estas obras forman parte del contrato de emergencia impulsado por el Ayuntamiento de Chiva e incluido en los 36 millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial para la recuperación del municipio.
Movilidad
Además, junto a la reposición de la pasarela de madera, se abre el paso del Puente Viejo, trabajos dependientes de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha subrayado “la rapidez y coordinación con las que se ha trabajado para garantizar la movilidad de las personas y que nuestras fiestas, que comienzan el 15 de agosto, se desarrollen con normalidad. Son actuaciones urgentes y necesarias que responden al compromiso de devolver la normalidad a nuestros vecinos cuanto antes. Siguen siendo prioritarias y urgentes todas las actuaciones encaminadas a ayudar a las familias que todavía tienen problemas tanto en las viviendas como a nivel anímico, social y psicológico”.
El concejal de Obras, Javier Tarín, ha indicado: “Aunque la reapertura permitirá recuperar la circulación en estas vías, la obra no está finalizada. Una vez concluidas las fiestas, se retomarán los trabajos para completar las actuaciones pendientes y rematar los detalles necesarios”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
- València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa
- La diputación reasignará a Carmen Ninet a una plaza 'de acuerdo a su titulación
- El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València