“Ha estado todo controlado, aquí no ha faltado gente”

“A ver, a ver cómo se veía desde la iglesia”. Alejandro enseña a su hijo, Álex, las fotos que tomó ayer por la tarde del incendio que ha asolado esta noche la masa forestal cercana a Teresa de Cofrentes. Patricia reconoce que ayer pasaron miedo, pero que el boca a boca los tranquilizó. “Y luego también ayudó un poquito que lloviera y que hemos estado muy controlados, aquí no nos ha faltado gente”, explica. Hubo efectivos de bomberos y de la UME recorriendo el pueblo y los caminos cercanos durante toda la tarde de ayer y la noche. Hoy, el municipio, que ayer suspendió sus fiestas, mira al monte con cautela. Quizá, con suerte y el trabajo de los equipos de extinción, no se repitan las imágenes tremendas del fuego que en 1979 lamió esta misma zona y dejó imágenes terroríficas de las que aún se acuerdan los más mayores. Quizá incluso se puedan celebrar las actuaciones previstas para esta noche de fiestas.

Alejandro y Patricia despertaron de la fiesta con la noticia del incendio y la imagen de algo de humo, visible solo desde la parte más elevada de la localidad, la plaza De la Iglesia. “A la media hora el humo era mucho más espeso”, explica Alejandro, que enseña la evolución en fotos tomadas en su teléfono. “Empezamos a escuchar bomberos pasados los primeros 20 minutos pero tampoco pensábamos que iba a ser de esta magnitud”, admite Patricia. La gente empezó a subir a la plaza y a congregarse en la pasarela de las piscinas, cerca de donde se ha situado el Puesto de Mando Avanzado. Sobre todo, se asustaron cuando llegaron a ver llama en la montaña que rodea el pueblo.

“Se empezó a llenar de bomberos, la UME, por la noche todo esto estaba lleno y en un principio nos asustamos, porque sí que se veían las llamas muy cerca del pueblo”, relata Patricia. La lluvia ayudó a calmar los ánimos, además del fuego, pero los vecinos son conscientes de que “todo esto es monte”.

Germán Caballero

“En 1979 íbamos con pozales, cada uno con lo que podía”

Ricardo tiene “muchos años”, y lo reivindica. Así que se acuerda del incendio de 1979. Fue “allá abajo en lo de Bicorp” pero calcinó toda la zona. De aquello se acuerda, sobre todo, de que “no había medios y había que ir con pozales y cada pobre con lo que pudo, con las azadas”. Por eso, está sentado en el bar El Nene, tranquilo. “Antes, los pinos eran propiedad de la gente, ahora no se cuida el monte y con estos soles es una bomba, es un polvorín”, asegura. Pero no ha sentido miedo. Su casa está lejos del fuego, en el centro del pueblo y sabe que en principio, las llamas no iban a llegar aunque reconoce que “siempre hay ese retintín de por si acaso”. Su compañero Virgilio, en la misma mesa, también recuerda aquel otro fuego. Entonces él trabajaba en la casa del patrón. “Iba ahí andando cinco horas, iba y venía, a la muela, a poner pinos, con el hatillo a cuestas”. Vio las consecuencias de aquel otro fuego. Este incendio, añade, no tiene nada que ver.

En la terraza del bar El Nene, Javier da Costa comparte mesa con los dos veteranos. Él es más joven y más nuevo en el pueblo. Aunque nació en A Coruña, ha vivido toda su vida en Londres y hace solo un año que se instaló en Teresa de Cofrentes, donde trabaja en un gimnasio. Ayer estaba allí cuando se enteró de lo que pasaba y el despliegue le pareció “espectacular”. La gente, dice, estaba bastante tranquila aunque lo que él vio era “bastante serio”. Junto con otros vecinos, fue al puente a ver el fuego y pudo comprobar que “cuando empezó a llover, el humo y el fuego se fueron a otro lado”. Sus fuentes de información fueron el bando, los vídeos que los vecinos pasaban por WhatsApp y “lo que la gente iba diciendo”. Esta mañana ha ido a tomar café en el bar y lo primero que ha visto es a tres ingleses “vestidos con sábanas”. “Habían tenido que salir de casa y habían encontrado en una habitación en Jarafuel”. Si lo hubiera sabido, dice? Les habría ofrecido su casa. Con cinco habitaciones, tiene espacio de sobra.

Los trabajos de extinción del incencio de Teresa de Cofrentes, en imágenes / Bomberos

”Da mucha pena”

Rosario no vivía aquí en 1979 pero el incendio devastador está en la memoria colectiva, así que reconoce que ayer lo pasó mal cuando se enteró de que el monte estaba en llamas. “Estábamos acabando de comer y escuchamos un trueno, así que pensábamos que estaba lloviendo, pero cuando vimos que no, mi cuñado nos dijo que podía ser una tormenta seca”. Poco después, vieron el fuego. Rosario, que esta mañana acompaña a la prensa al Puesto de Mando Avanzado junto a las piscinas, pasó la tarde y la noche de ayer esperando las noticias del bando, que en el municipio funciona con altavoces pero también con la app móvil E-Ágora, donde llegan los avisos municipales. También espero noticias en el bar. Las noticias que llegaban, que no eran muchas, sobre todo de su prima, que vive al otro lado de la montaña, y no tanto de los bomberos que vieron por el pueblo. “Los pobres no tiene ganas de hablar, bastante faena tienen”, explica. Pensar en el entorno de su pueblo siendo pasto de las llamas le da “mucha pena”. “Pero no es solo porque sea mi pueblo, veo en la tele imágenes de Galicia y me entran unas ganas de llorar…”, añade.