Controlado el incendio forestal en Jarafuel que ha movilizado 3 medios aéreos

El riesgo de incendio en la Comunitat Valenciana es extremo, especialmente en el interior de la provincia de Valencia por las tormentas secas. Ha sido precisamente un rayo el causante del incendio que se ha declarado esta tarde en el término municipal de Jarafuel, muy cerca de la zona en la que la semana pasada se registraron 4 incendios, todo ellos provocados por rayos durmientes. Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencias, el fuego ha sido controlado rápidamente, en cuestión de una hora.

Tres medios aéreos

Sobre el terreno han trabajado tres medios aéreos, una autobomba, una dotación de la bomberos forestales, otra helitransportada, una dotación de la Guardia Civil y una dotación de bomberos voluntarios para extinguir el conato.

Los montes valencianos están en alerta roja. La acumulación de material vegetal seco y el ambiente con tan poca humedad tras días de ola de calor y máximas históricas lo han convertido en un verdado polvorín. Desde primera hora de la tarde, un frente de tormentas está recorriendo el interior de la provincia de Valencia con mucha actividad eléctrica, lo que podría complicar la situación.

El foco activo en Jarafuel se ha declarado al oeste del núcleo urbano. A diferencia del declarado en Teresa de Cofrentes, el fuego no amenaza el Macizo del Caroig. Los medios aéreos trabajan para intentar controlar las llamas antes de avancen.