Las fiestas de Chiva como recuperación de ánimo colectivo tras la dana

El Ayuntamiento de Chiva celebra hoy el pregón de sus fiestas patronales 2025, que tendrán lugar hasta el 21 de septiembre, con un amplio programa de actos que combina tradición, cultura, deporte y actividades para todos los públicos.

Tras un año especialmente duro marcado por los efectos de la dana, estas celebraciones se convierten en un momento clave de encuentro, de recuperación del ánimo colectivo y de reafirmación de la identidad chivana. “Las fiestas patronales son el corazón de nuestro pueblo, el espacio donde nos reencontramos, celebramos nuestras tradiciones y demostramos la fuerza de la comunidad”, ha declarado el alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, quien ha subrayado que este año adquieren un valor añadido como símbolo de resiliencia tras los graves daños sufridos por el municipio.

Una programación para todos los públicos

Hoy se celebrará el desfile y pregón de fiestas, que contará con el historiador Juan Carrión como pregonero, seguido de la tradicional Noche de Mojete y la actuación de la Orquesta Tokyo. El fin de semana dará paso a actos solidarios como la Run Cáncer Chiva contra el Cáncer y a celebraciones tradicionales como la Cena y Verbena de la Clavaría de la Cuesta (sábado 30) y la emotiva Bajada de la Virgen (domingo 31).

En los días siguientes se sucederán actividades deportivas, culturales y familiares: tobogán acuático, Día del Niño, concursos de disfraces, bailes de salón, conciertos, verbenas y espectáculos musicales, entre ellos un Tributo a Alejandro Sanz y la esperada Ofrenda de flores a la Virgen del Castillo.

El 8 de septiembre, día grande de las fiestas, Chiva honrará a su patrona, la Virgen del Castillo, con la solemne misa, la tradicional procesión y un gran castillo de fuegos artificiales.

La programación se extenderá hasta el 21 de septiembre, con la novena, noches temáticas como la de los años 60, teatro, romerías y la tradicional Subida de la Virgen a su ermita.

“Queremos que estas fiestas sean el reflejo de lo que somos: un pueblo unido, que sabe disfrutar de su cultura, de sus tradiciones y de su gente. Este programa está pensado para que todas las generaciones se sientan parte de él”, ha destacado la concejala de Fiestas, Guadalupe Martínez.

El ayuntamiento hace una invitación a toda la ciudadanía a participar en los actos programados y a disfrutar de unas fiestas que, más allá de la diversión, se convierten en un símbolo de orgullo, identidad y esperanza compartida para todo el municipio.