Una depuradora “más robusta y preparada para el futuro” en Buñol

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Buñol-Alborache, donde ha remarcado que se ha conseguido una instalación “más robusta y preparada para el futuro”.

Martínez Mus también ha destacado que, tras la actuación de la Generalitat, a través de la Entidad Pública de Aguas Residuales (EPSAR), “en tiempo récord se ha pasado de una situación de emergencia, con vertidos de aguas residuales al río, a una de normalidad total, con el sistema de saneamiento funcionando a pleno rendimiento logrando el vertido cero”.

El titular de Medio Ambiente ha explicado que la inversión ha sido de 8 millones de euros y el plazo se ha prolongado durante cuatro meses. “Esta obra soluciona el problema tras las inundaciones, protege a Buñol y Alborache de futuras emergencias climáticas, así como refuerza la seguridad y la resiliencia de nuestro territorio”.

Dañado por la riada

Tras las riadas del 29 de octubre, el colector principal de Buñol quedó muy dañado y rápidamente desde la Conselleria se activó el plan de emergencia, “lo que demuestra la prioridad que dimos a este proyecto clave para la depuración de aguas residuales de Buñol y Alborache”, ha puntualizado el conseller.

Visita de martínez Mus a la EDAR de Buñol-Alborache. / GVA

En definitiva, las obras han consistido en la revisión del colector afectado, la reposición de los colectores dañados, la limpieza de los que se encontraban en buen estado, así como la reposición de equipos de depuración ubicados en la parte subterránea de la instalación de aguas residuales, que quedaron inundados.

Martínez Mus ha asegurado que “ahora los procesos biológicos de la EDAR están funcionando a pleno rendimiento y cumplen con todos los parámetros de salida, garantizando la calidad del agua que devolvemos al medio natural”.

Además, la nueva infraestructura ha sido construida con materiales de alta calidad y se han aplicado soluciones innovadoras para garantizar su resistencia y durabilidad frente a futuras avenidas.

Por último, Vicente Martínez Mus ha señalado que la recuperación total de la depuración significa “la protección de nuestro río y de nuestro entorno natural”. Este proyecto “es una muestra tangible del compromiso del Consell con el medio ambiente y, por extensión, con la salud y la calidad de vida de todos los ciudadanos de la comarca”, ha concluido.