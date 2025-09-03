Zarra seduce a 27 autocaravanistas y refuerza su apuesta contra la despoblación rural

El pasado jueves comenzó la llegada a Zarra de hasta 27 autocaravanas procedentes de diversas ciudades de España, dando inicio a un intenso fin de semana que, según los propios participantes, "ha merecido mucho la pena". Las inmediaciones del recién estrenado Parque de los Lagos se convirtieron en punto de encuentro para este turismo itinerante, promovido por la Asociación Valenciana de Autocaravanas, fundada en 2007 y con 160 socios repartidos por toda España. Los visitantes llegaron desde San Sebastián, Madrid, Valladolid, Logroño, Ourense, Alicante, Castellón, València, Almería, Murcia y Girona, entre otros lugares.

Visitantes en Zarra. / L-EMV

El grupo inició su recorrido en Cofrentes, donde el viernes participaron en la Ruta del Barco. A lo largo del fin de semana, descubrieron la gastronomía local, la Ruta del Arte y el taller de artesanía Bastones Rubio, donde se elabora, desde hace cuatro generaciones, el emblemático bastón de madera a partir de ramas de almez, árbol autóctono del municipio. La noche del sábado concluyó con baile y karaoke en la plaza, creando un ambiente de convivencia muy positivo y dejando un balance favorable para la economía local.

La reivindicación: un parking para autocaravanas

Tras su estancia, el domingo partieron rumbo a Valdepeñas (Ciudad Real), aunque ya han manifestado su intención de volver para la tradicional matanza de Zarra, que se celebra en noviembre. Además, según ha contado Francisco Nieto, miembro de la Junta directiva han solicitado una reunión con el alcalde para el impulso de un parking estable para autocaravanas, una reivindicación que el colectivo, conformado mayoritariamente por jubilados, vienen planteando en todos sus territorios. Señalan que, aunque este turismo funciona bien en las zonas de interior de Valencia, aún escasea en la costa.

Aparcamiento de autocaravanas en Zarra / L-EMV

El alcalde, Raúl Martínez, ha valorado muy positivamente la experiencia, destacando que ha servido para reforzar el atractivo turístico de Zarra y para dinamizar la economía local. Tomar nota de las peticiones de los visitantes y se reunirá próximamente con ellos. Por su parte, Nuria Hernández, técnica de Turismo, subraya que la visita pone en valor el municipio y resalta la importancia de este tipo de iniciativas en la lucha contra la despoblación y la dinamización social.