Eran las 8:53 de la mañana cuando la casa de Toni y Gloria, en Macastre, se ha venido abajo. Ella se había levantado y se estaba tomando el café y el, acababa de vestirse y justo salía por el marco de la puerta de la habitación principal cuando todo el techo del habitáculo se ha caído. "Lo importante es que estamos vivos. Yo estoy en shock, pero no podría soportar que a mi marido le hubiera pasado algo. Por poco no nos hemos quedado bajo los escombros...diez minutos antes y la historia hubiera sido distinta", explica Gloria, todavía nerviosa.

El origen de la inestabilidad cada vez mayor de la vivienda, ubicada en la zona de la Cuerna, es la dana. El inmueble está cercano a la carretera CV-425 que condujo el agua de la dana hacia el diseminado. El 29 de octubre, hace ya diez meses, la lluvia comenzó a bajar de la montaña en Macastre como un río con un abundante caudal. "Esto era un río, bajaba agua a toda la velocidad y todo el suelo se inundó. No solo eso, sino que toda la tierra se desplazó", dice Toni, y señala el suelo de la entrada a su propiedad; agrietado, levantado, movido.

La dana dio paso a las grietas

Desde entonces, la casa ha comenzado a agrietarse. Ayer se cayó un primer casquete y hoy el techo se ha venido abajo. La pareja, que lleva desde 2022 viviendo en este inmueble, en el que se suministran con energía solar y agua de un aljibe, está sufriendo las consecuencias de la dana diez meses después.

Denuncian que están en un "limbo" porque al no tener seguro del hogar - "porque nuestra situación económica no lo permite", matizan - no han podido acceder a muchas ayudas para damnificados de la riada como peritaje o refuerzo de la estructura. Hace pocos meses, eso sí, el ayuntamiento les concedió una ayuda de emergencia de 300 euros al mes durante seis meses para comprar material y arreglar su casa tras los daños sufridos por la dana. Este es el tercer mes que lo cobran y con eso han ido tapando las grietas que aparecían. Pero no ha sido suficiente.

Así ha quedado la casa derrumbada en Macastre / Germán Caballero

Ahora, Gloria y Toni se recuperan del susto, pero lamentan que no saben dónde dormirán hoy. A los 20 minutos del suceso han acudido al lugar el alcalde de Macastre, Vicente M. Montó (PP) y el arquitecto municipal para valorar los daños. "Nos han dicho que no podemos entrar, que vendrán a apuntalar la casa para que podamos acceder a por documentación y medicamentos y luego harán una evaluación, pero que es probable que vayan cayendo abajo más partes de la vivienda", explica el matrimonio.

Lo que temen es que declaren la vivienda en ruinas. "Eso significaría que no podemos vivir aquí y el derribo o la reconstrucción correría de nuestra cuenta". La pareja va justa económicamente. Él está en el paro y a espera de operarse las rodillas para poder volver a trabajar y ella de baja por dolor crónico, tal como explican.

Viven en Macastre desde hace dos años y medio cuando compraron la casa. "Esta era nuestra ilusión",

Viven en Macastre desde hace dos años y medio cuando compraron la casa. "Esta es nuestra ilusión", insisten ambos, una y otra vez y señalan el nombre de la misma en unos azulejos colocados por ellos: "Toglo 2022", en referencia al año que compraron la casa y la combinación de sus nombres (TOni y GLOria). El es de Paterna, ella de México y en Macastre han encontrado su hogar en común, en la naturaleza. “La casa lleva en pie desde los años 70 y por diez minutos no nos hemos quedado debajo de los escombros”, dicen, aliviados.

Un piso gratuito en Pedralba

El alcalde del municipio señala que el terreno es muy inestable y se ha vuelto todavía menos seguro tras el paso de la dana, que ha movido la tierra y también los cimientos. Con todo, ya trabajan para dar una solución habitacional urgente y están pendientes de ver cómo queda el informe arquitectónico con la estructura de la casa. "De momento nos harán el favor de apuntalar la casa y veremos cómo podemos intervenir la casa. Si se declara en ruinas están obligados por ley o a derruirla o a reformarla, pero para ello necesitarán ayudas como afectados por la dana porque no tienen dinero para poder acometer la obra. Quizás la nueva partida de la Generalitat Valenciana les sirva para esto", señala.

Montó también explica que tanto el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado; como el secretario autonómico y la consellera de Igualdad, Susana Camarero, se han puesto en contacto con él para ponerse a la disposición de la familia y que la pareja ya tiene disponible un piso en Pedralba para los próximos seis meses que dé respuesta urgente y gratuita a esta situación sobrevenida.

Toni reivindica la necesidad de arreglar la carretera que pasa por delante de su casa. Asegura que la dana y el agua que bajaba de la montaña hizo un camino nuevo que iba directo a su vivienda. Como un río. Por eso, insiste en que es importante arreglar la calzada y el suelo. "Si no, cada vez que llueva nos va a volver a pasar".

El alcalde del municipio, Vicente Montó, también se ha pronunciado sobre el asunto de la carretera que pasa junto a la casa de Toni y Gloria. "En su día, la pareja pidió ayuda para arreglar el camino, que ya se ha acondicionado después de la riada y se acometerá próximamente una actuación definitiva", señala el primer edil, que asegura que trabajan para que todas las necesidades sociales de los damnificados sean atendidas.