El fuego de Buñol, ya estabilizado, quemó anoche siete hectáreas

El incendio declarado ayer por la noche sobre las 20.40 horas en el paraje del Ciprés, en Buñol, se ha estabilizado y está en vías de extinción tras quemar siete hectáreas muy cercanas al municipio.

A las 22.30 de la noche de ayer se procedió al desalojo preventivo de diez viviendas diseminadas en la parte trasera de la montaña, cerca de la cueva de Tulche, por la velocidad a la que iban las llamas.

Esta mañana, el fuego ya estaba estabilizado y todavía se podían ver algunas columnas de humo. Los bomberos continuaban las labores de extinción refrescando la zona y limpiando y despejando el perímetro para evitar nuevos conatos.

El Seprona de la Guardia Civil se ha desplazado al paraje del Ciprés para investigar las posibles causas del origen del incendio, que todavía se conocen.

16 unidades de bomberos

La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como de las unidades de bomberos fue muy rápida y en apenas unos 20 minutos ya se habían desplazado a la zona 11 unidades de bomberos que ampliaron a 16 un poco más tarde.

hasta el lugar del fuego, muy cercano al casco urbano del municipio de la Hoya de Buñol, se ha desplazado la alcaldesa, Virginia Sanz (PP), que en declaraciones a Levante-EMV explicaba que los vecinos desalojados han vuelto esta mañana a sus viviendas, una noticia muy positiva después de la “larga noche”. Hoy, ha dicho la alcaldesa es un día “de volver a recuperarnos después otro golpe que por desgracia ha sufrido Buñol”. Una localidad que también fue afectada por la dana y que se está recuperando “física y anímicamente”, tal como ha precisado Sanz.

Una de las vecinas desalojadas, Marina, ya había vuelto este jueves por la mañana a su casa y paseaba a sus perros. “Ayer por la noche, sobre las 20.30 horas, estábamos por el pueblo y pasamos por una carretera donde se veía la zona de incendio. Vimos un árbol prendido y un chico que estaba cerca de mi llamo al 112”, rememora la vecina. Inmediatamente, cuenta, “nosotros subimos a casa a sacar a todos los animales (tiene cuatro perros) y al poco tiempo nos desalojaron”. Marina ha dormido en casa de su madre y ya se ha recuperado del susto. “Desde el principio parecía que iba a ser más de lo que luego ha sido, porque además hacía mucho aire y eso no estaba a favor”.