Zarra moderniza el alumbrado público y resalta el patrimonio artístico de sus calles

El Ayuntamiento de Zarra ha iniciado la modernización y sustitución del alumbrado público, un proyecto que ya está en marcha y que permitirá mejorar la eficiencia energética, reducir la factura eléctrica, realzar el patrimonio cultural y artístico del municipio.

La obra ha sido adjudicada a Valdonaire Soluciones Técnicas S.L., por un importe de 148.890,50 euros y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. La inversión se financia íntegramente a través del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de Valencia.

Otra de las obras que se ven iluminadas gracias a etsa actuación. / Ayuntamiento de Zarra

Para el alcalde de Zarra, Raúl Martínez, “supone un paso adelante en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, permitiendo reducir costes y emisiones. Pero también es un proyecto que mejora la seguridad en nuestras calles y realza la belleza de nuestro pueblo. Avanzamos hacia un municipio más moderno, seguro y atractivo, reforzando el bienestar y el orgullo de vivir aquí”.