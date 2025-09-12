Buñol se queda fuera del Bono Comercio Dana

El pasado miércoles se presentó el nuevo Bono Comercio Dana, una ayuda de la Diputació de València para ayudar a los comercios afectados por la dana y del que la población puede beneficiarse para comprar en ellos. Tras este anuncio, el Partido Socialista de Buñol denuncia que el equipo de gobierno de PP y XBuñol, no se ha presentado a esta convocatoria, "una subvención que podía haber supuesto hasta 60.000 euros de inversión directa para apoyar al comercio local".

"El Ayuntamiento de Buñol era beneficiario de esta línea de ayudas, dirigida a los municipios afectados por la dana. Se trataba de una convocatoria extraordinaria y mucho más ventajosa que la habitual de la Generalitat, ya que financiaba hasta el 90 % del presupuesto, con un máximo de 60.000 euros por localidad, frente al 70 % y máximo de 50.000 euros que ofrece la GVA", explican los socialistas.

Sin embargo, los del PSPV manifiestan que el gobierno municipal "no presentó la solicitud a tiempo, dejando a Buñol y a sus comercios fuera de esta subvención". “Hablamos de la ayuda más ventajosa y cuantiosa disponible para nuestro comercio. Perderla por no gestionarla es una irresponsabilidad política”, subrayan.

"No es un caso aislado"

Además, recuerdan que esto no es un caso aislado: en 2024 ya se abrió plazo para que los comercios se adhirieran al Bono Comercio y el Ayuntamiento perdió la subvención. “La historia se repite y el comercio local vuelve a pagar la incompetencia de PP y XBuñol”, denuncian.

El PSOE critica también que, tras perder la ayuda de la Diputación, el concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Económico, Mario Alís Hernández (PP), publicara un vídeo anunciando la solicitud del Bono Comercio de la Generalitat como si nada hubiera pasado. “Anunciar ahora este bono es intentar maquillar un fracaso: Buñol pierde la ayuda más ventajosa y el gobierno local usa la propaganda para tapar su incompetencia”, afirman.

Por último, añaden que “con esta última subvención, las ayudas perdidas por PP y XBuñol superan ya 1.400.000 euros. Es dinero que debía mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas y que, por dejadez e incompetencia, se ha quedado fuera de Buñol”.