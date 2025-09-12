Chiva impulsa con la UPV un laboratorio académico para futuros arquitectos

El Ayuntamiento de Chiva, a través de la concejalía de Urbanismo, ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universitat Politècnica de València (UPV) para la realización de un proyecto académico que involucra estudiantes en distintas etapas de su formación. La iniciativa que se postula como un laboratorio académico, convierte al municipio en un espacio de trabajo real para el análisis y diseño de propuestas. Con el fin de mejorar los equipamientos públicos, reforzando así el vínculo entre universidad y territorio.

En el marco de este convenio, este jueves doscientos estudiantes han acudido a la presentación del proyecto en el Espai Jove de Chiva, junto al alcalde, Ernesto Navarro, y el concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer. Ambos han agradecido a la Universitat Politècnica de València y a su alumnado su implicación, reafirmando así el compromiso municipal con la reconstrucción.

Compromiso de los jóvenes

Durante este acto de bienvenida, se ha destacado el papel de los jóvenes que “no solo estuvieron en primera línea durante la emergencia, sino que ahora vuelven con vocación profesional y compromiso social”, tal y como ha señalado el alcalde. Por su lado, Manuel Verdeguer ha incidido en la importancia de acercar las administraciones públicas a los vecinos de las urbanizaciones, de modo que el ayuntamiento sea “accesible y esté al lado de casa”.

Para lograr este objetivo, los estudiantes trabajarán sobre el terreno en distintos espacios del municipio durante todo el curso académico, analizando necesidades urbanas y proponiendo soluciones técnicas y creativas a través de tres fases de proyectos arquitectónicos centrados en edificios de equipamientos públicos. Esta colaboración entre el Ayuntamiento de Chiva y la UPV refuerza el vínculo entre la universidad y el territorio, a la vez que representa un modelo de cooperación institucional que apuesta por el talento joven y la recuperación sostenible.