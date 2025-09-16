Cheste consolida su Archivo Municipal "sólido, moderno y transparente"

El Archivo Municipal de Cheste se ha consolidado como un servicio a la ciudadanía tras ocho años de trabajo, a iniciativa de la Concejalía de Cultura, cumpliendo actualmente las funciones de conservación, organización y gestión del patrimonio documental del municipio, de libre acceso.

“Hemos logrado centralizar la documentación municipal, anteriormente dispersa en varias ubicaciones de Cheste, en un único espacio dotado de mejores condiciones de conservación, seguridad y accesibilidad. Esta centralización ha facilitado el desarrollo de un sistema de archivo público sólido, moderno, transparente y accesible al servicio tanto de la administración como de la ciudadanía, contribuyendo activamente al fortalecimiento de la identidad colectiva del municipio”, ha explicado la Concejala, Mª Ángeles Llorente. “Con esta línea de trabajo buscamos acercar la historia y la cultura a la población, ya que el archivo se constituye en Cheste como un recurso educativo y cultural de primer orden”.

La vida del pueblo documentada

El archivo, ubicado en la calle Rosario s/n, contiene documentación como las actas de pleno desde 1936, bandos y edictos, actas de la Comisión Municipal Permanente o libros de fiestas y fallas, integrando en sus fondos propuestas de divulgación con enfoque didáctico y cultural, todo ello organizado y accesible tal y como se establece en las normativas vigentes.

“Próximamente llevaremos a cabo nuevas obras de ampliación del local del archivo, mejorando la conservación de los fondos depositados y el acceso a los mismos, así como las condiciones de trabajo del personal que desarrolla las tareas de custodia, ordenación y descripción de los documentos, entre otras, realizando una importante labor”, ha explicado la concejala.

Las personas interesadas en acceder a documentación deberán solicitarlo en el Archivo Municipal en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, siendo recomendable concertar una cita previa contactando a través del teléfono 694 20 64 07 (Gabriel) o del correo electrónico archivo@cheste.es.