Cheste se concentra para pedir el fin del genocidio en Gaza

Esta mañana, a las 12 horas, decenas de personas ha acudido a la concentración convocada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cheste en la plaza Doctor Cajal por el fin del genocidio en Gaza.

“En Gaza hasta el 17 de septiembre de 2025 el Ministerio de Salud local reporta alrededor de 64.964 muertes palestinas, también se reportan 165.312 heridos. Según un estudio reciente del Washington Post, más de 18.500 niños y niñas han muerto en Gaza, hasta julio del 2025, y más de 197 periodistas han sido asesinados en el conflicto”, manifestaba Mª Ángeles Llorente, concejala de Izquierda Unida del equipo de Gobierno.

“Hoy estamos aquí para alzar nuestra voz en defensa de Palestina y del pueblo de Gaza, que sufre un conflicto prolongado y una violencia que no puede ni debe ser ignorada. Nos reunimos no sólo para denunciar, sino para exigir justicia y paz. Condenamos firmemente las acciones del gobierno israelí que han llevado a una situación de genocidio silencioso. Bombardeos sobre zonas civiles, bloqueo de alimentos y medicinas y la muerte de miles de personas inocentes, incluidos, repito, niños y niñas. Esto no es un accidente ni una consecuencia inevitable de la guerra. Es un genocidio que debe detenerse. El pueblo palestino tiene derecho a vivir libre, seguro y con dignidad, tiene derecho a un estado propio, reconocido y soberano, que garantice la paz, la justicia y la igualdad para todos y todas. Defender ese derecho no es odiar, ni ser antisemita, ni nada parecido. Es defender la humanidad, la justicia y la esperanza en que un mundo mejor es posible”, ha continuado la edil.

El pueblo de Cheste en la concentración por el fin del genocidio en Gaza. / Ayuntamiento de Cheste

Por su parte, el alcalde, José Morell, ha incidido en la condena al genocidio reivindicando el poder de la política para construir la paz. “Como alcalde, pero sobre todo como ciudadano, me siento en la responsabilidad de expresar el rechazo más rotundo a la violencia indiscriminada. Ningún fin político puede justificar en modo alguno la masacre de civiles, ninguna ideología puede estar por encima de la dignidad humana. Yo sinceramente creo en el poder de la política para construir la paz, la justicia y la convivencia. Nuestra voz quizá pueda parecer pequeña frente al estruendo de las bombas, pero la paz empieza con gestos como éste, con personas que se reúnen y que dicen basta, que se niegan a mirar hacia otro lado. Y hoy aquí en ese Cheste hacemos el dolor de Gaza nuestro”.

Tras los discursos se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del genocidio y, acto seguido, la brigada ha colgado una bandera de Palestina en la farola de la plaza.